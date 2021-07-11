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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

7 أيام معسكرا مغلقا لـ سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة الأهلي

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

قرر ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، دخول معسكر مغلق لمدة ٧ أيام بأحد فنادق القاهرة.

 

وفضّل “السيد”، إقامة معسكر مغلق خلال الفترة الحالية، خاصةً أن سيراميكا كليوباترا أمامه فترة على أول مباراة له بالدوري العام، يوم ٥ أغسطس القادم أمام النادي الأهلي.

 

وجاء قرار المدير الفني لسيراميكا كليوباترا بخوض المعسكر، استعدادًا للقاء الأهلي، وعلاج بعض السلبيات في الأداء خلال الفترة الماضية.

 

يذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الحادي عشر برصيد ٣٣ نقطة بعد خوض ٢٧ مباراة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

 

زيارة مستشفى ٥٧٣٥٧


قام وفد من لاعبي الفريق الأول، والجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بزيارة لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، وتقديم الهدايا وتيشيرتات النادي للاطفال، ضمن الدور المجتمعي الذي تحرص إدارة النادي على القيام به، جنبًا إلى جنب مع الدور الرياضي.


وحرصت إدارة المستشفى على تنظيم استقبال كبير لنجوم نادي سيراميكا كليوباترا، وجهازهم الفني والإداري والطبي بقيادة الكابتن ضياء السيد، ومعتز البطاوي، المدير الرياضي للنادي، والدكتور فريد رضوان، وجميع أعضاء الجهاز المعاون، الكابتن عادل مصطفى المدرب العام، والكابتن مروان النايب مدرب الفريق، والكابتن عصام الحضري مدرب حراس المرمى

 

واستقبل الأطفال الجهاز الفني واللاعبين بالورود، قبل دخولهم المستشفى في لفتة رائعة من الأطفال.

 

وحرص الأطفال وذويهم على التقاط الصور التذكارية مع نجوم فريق سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني واللاعبين.


وأجرى الجهاز الفني واللاعبون، جولة داخل المستشفى، واشادوا بالمستوى المميز، والعناية الكبيرة التي يلقاها النزلاء.

 

وحرص بعض اللاعبين على التواجد مع الأطفال داخل ورشة الرسم، وقاموا بقضاء بعض الوقت معهم وتحفيزهم على تنمية مها اتهم.

 

وقامت إدارة المستشفى والأطفال النزلاء، بلفتة كريمة، وبادروا بالإحتفال بعيد ميلاد معتز البطاوي المدير الرياضي متمنين له دوام التوفيق والصحة والسعادة
 

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