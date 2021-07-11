رئيس مدينة المنيا: ملفات النظافة ورفع الإشغالات على رأس أولوياتنا

عقد اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، اجتماعه الأول بعد تعيينه رئيسا للمدينة بحضور نواب رئيس المدينة رؤساء القرى والأحياء.

وأكد رئيس المركز، أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمة متميزة وذات جودة تليق بالمواطنين وتوضح دور الإدارة المحلية في أداء الخدمات وفق المعايير والقوانين المنظمة.

وأوضح أن الإدارة المحلية تدير عددا من الملفات الهامة والحيوية منها إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ورفع الإشغالات والنظافة واستمرار الحفاظ علي المظهر الجمالي بشوارع وطرق ومداخل القري والأحياء وذلك لمنع انتشار الأوبئة والأمراض في ظل مجابهة فيرس كورونا المستجد وفق قرارات مجلس الوزراء وتفعيلا للضبطية القضائية وتكثيف حملات متابعة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد في اماكن التجمع وبالمؤسسات والإدارات الخدمية المختلفة.

وشدد رئيس المركز على ضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع اي بناء مخالف بدون ترخيص او تعدي علي ارض زراعية عن طريق الازالة في المهد وتحرير المحاضر اللازمة طبقا للقانون.

وشدد على أهمية التعامل مع أي من أشكال التعدي التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانيه بالديوان العام.

وقال إن أي طلبات تصب في صالح العمل وتساعد في تطوير أداء المهام سيتم دراستها والبت فيها وستكون محل اهتمام المحافظ اللواء اسامة القاضي والدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ من أجل تقدم البلاد ورقيها.

كما تابع رئيس مركز مدينة المنيا أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد الحمي القلاعية وللحفاظ علي الثروة الحيوانية والتي تعد احد اهم مصادر الدخل القومي.

وشدد رئيس مركز و مدينة المنيا على الاهتمام بضرورة الاهتمام والقيام بتطعيم المواشي ضد الأمراض الموسمية للحفاظ على الثروة الحيوانية ولمنع ظهور أمراض بالمواشي حفاظا عليها

ووجه رئيس المركز برفع درجة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك وضرورة التاكيد علي جاهزية المجازر لاستقبال ذبح الاضاحي بداخلها حفاظا علي الصحة العامة .

كما واصل قسم البيئة أعمال النظافة اليومية بنزلة حسين والقرى التابعة لها برفع 20 طنا من المخلفات المتواجدة بابوفليو وتم تفريغ الصناديق أولا بأول حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.