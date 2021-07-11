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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: مقاتلتان روسيتان ترافقان طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

صدى البلد

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين رافقتا طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود. 


وقالت الوزارة في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم /الأحد/ - إن أجهزة الرادار التابعة لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية رصدت هدفين جويين فوق البحر الأسود يقتربان من الحدود الروسية.


وأوضحت أن مقاتلتين من طرازي "سو-30 إس إم" و"سو-27" تم إرسالهما إلى المنطقة من أجل التعرف على الهدفين المذكورين ومنع حدوث انتهاك للحدود الوطنية الروسية .


وأشارت إلى أن الطيارين الروس عرفوا الهدفين على أنهما طائرتا استطلاع من طرازي "إي بي - 3 إي آريس" و"سي إل-600 تشالنجر"، تابعتان للقوات الجوية الأمريكية، مضيفة أن المقاتلتين الروسيتين رافقتاهما فوق مياه البحر الأسود.

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