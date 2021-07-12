أخبار التعليم.. وزير التعليم يعلن عقوبات الغشاشين في لجان الثانوية العامة.. محافظ أسيوط يعتمد تنسيق بالثانوي الفني

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

وزير التعليم يعلن عقوبات الغشاشين المضبوطين في لجان الثانوية العامة.. مستندات



نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيـاناً تفصيلياً بشأن عقوبات الطلاب الغشاشين المضبوطين فس لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 اليوم

وقال وزير التربية والتعليم : تم رصد هؤلاء الطلاب عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة اليوم

وزير التعليم العالي يشارك في حفل تأبين الدكتور كمال الجنزوري



شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأحد، في حفل تأبين الراحل الدكتور كمال الجنزوري، مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس وزراء مصر الأسبق، بحضور عدد من السادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب، وذلك بمقر المعهد القومي للتخطيط.

مجلة هندسة جامعة عين شمس تحقق أعلى تصنيف Q1 وفقا لـ SCOPUS



حققت مجلة كلية الهندسة جامعة عين شمس أعلى تصنيف Q1 وفقا لتصنيف SCOPUS في آخر ترتيب عالمي الي جانب أفضل 8% في المجالات الهندسية.

محافظ أسيوط يعتمد درجات تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني



اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الاحد ، درجات تنسيق القبول بالصف الاول الثانوى الفنى بمختلف فروعه " زراعى – صناعى – تجارى - فندقى " للعام الدراسى 2021 / 2022.

إفتتاح قسم الطوارئ بمستشفى الأزهر الجامعي في أسيوط.. صور



افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور محمدعبدالمالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي قسم الطوارئ بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط في إطار خطة الجامعة لتطوير المستشفى وفقاً لمراحل متعددة بهدف تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى في ضوء رؤية مصر 2030م وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر.

امتحانات الثانوية العامة.. إتاحة امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية عبر هذا الرابط



نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية الدارسين في المدارس الدولية للعام الدراسي 2021/2020.