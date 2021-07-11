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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إشادة برعاية مصر للطيران فعاليات المعرض الوطني العقاري بقصر القبة

مصر للطيران
مصر للطيران

قامت مصر للطيران برعاية فعاليات المعرض الوطني العقاري، الذي تختتم فعالياته اليوم  والمقام فى القصر الرئاسى بالقبة، وذلك في إطار اهتمام الشركة الوطنية برعاية الأحداث والفعاليات الهامة، ولدعم الاستثمار العقاري الوطني لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات التي تطرحها الدولة.

 

وأشاد منظمو المعرض بدور مصرللطيران ورعايتها للحدث وهو ليس بجديد علي رعايتها للأحداث والمشاركات الوطنية التي تنظمها الدولة داخل مصر وخارجها، حيث سيكون المعرض  بداية لسلسلة معارض وطنية كبيرة محلية وخارجية.



 يقام المعرض هذا العام باستضافة كبرى شركات التطوير العقارى في مصر من أجل التسويق والترويج والتعريف بالمشروعات القومية الكبرى وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة والعين السخنة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة.

 

كما يستضيف المعرض 50 مطورا عقاريا بالسوق المصرى، لطرح المشروعات الخاصة بهم داخل العاصمة الجديدة والتي يبلغ عددها 120 مشروعا تحت سقف واحد، ما بين مشروعات سكنية وإدارية وتجارية وخدمة طبية، بهدف تسليط الضوء على تلك المشروعات.

المعرض الوطني العقاري القصر الرئاسى مصر للطيران داخل مصر التطوير العقارى

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