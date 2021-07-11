نهائي يورو 2020 .. بونوتشي يسجل التعادل لـ ايطاليا في شباك إنجلترا

أنهي منتخب إيطاليا التعادل في شباك إنجلترا، خلال المباراة المقامة على ملعب ويمبلي، في نهائي بطولة يورو 2020.

وجاء الهدف بالدقيقة 67 ، من ركلة ركنية لإيطاليا على يسار مرمى إنجلترا، نفذها إيميرسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لتجد رأسية قوية من ماركو فيراتي إرتدت من القائم الأيمن للمرمى ووجدت متابعة من ليوناردو بونوتشي بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الأول بالدقيقة الثانية من عمر اللقاء من هجمة منظمة من المنتخب الإنجليزي على الجبهة اليمنى أنهاها كيران تريبير بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوك شاو من أمام القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

ملخص الشوط الأول



هدف لوك شاو لاعب المنتخب الإنجليزي أصبح أسرع هدف يسجل تاريخيا في المباراة النهائية من بطولة أمم أوروبا.

ومع الدقيقة 21، توقف المباراة لإصابة جورجينيو لاعب المنتخب الإيطالي.

وشهدت الدقيقة 25 محاولات هجومية على استحياء من لاعبي المنتخب

الإيطالي لإدراك هدف التعادل لكن دون خطورة تذكر على مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

وشهدت الدقيقة 34، هجمة منظمة من لاعبي المنتخب الإيطالي بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية سيئة للغاية عن طريق إيميرسون من الجبهة اليسرى مرت مباشرة إلى خارج حدود الملعب.

وبعدها بدقيقة أهدر المنتخب الإيطالي فرصة بتسديدة يسارية خطيرة عن طريق فيديريكو كييزا من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس جوردان بيكفورد.