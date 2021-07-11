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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: «الأوقاف» تعتمد مليون جنيه لترميم مسجد العمري الأثري بـ فوه

النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد

أعلنت النائبة هالة فوزي أبو السعد، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، اليوم الأحد، موافقة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على تمويل وزارة الآثار بمبلغ مليون جنيه لتنفيذ الأعمال المطلوبة لمسجد العمري الأثري بمدينة فوه.


وكانت النائبة هالة أبو السعد، تقدمت، في وقت سابق، بمذكرة إلى وزير الأوقاف، بخصوص مسجد العمري الأثري بمدينه فوه بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد أن قامت وزارة الآثار بإعداد المقاياسات اللازمة لهذا المسجد من أكثر من سنتين بقيمة 2.5 مليون جنيه مصري وتم إرسال هذه المقايسة لوزارة الأوقاف.

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وأضافت في مذكرتها، قامت الوزارة بإرسال مبلغ 500 ألف جنيها لا غير إلى وزارة الآثار ولم يتم طرح المشروع حتى تاريخه، مشيرة إلى أن وزارة الآثار تطلب إرسال المبلغ كاملاً حتى يتم طرح المشروع أو قيام وزارة الأوقاف بطرح المشروع عن طريقها تحت إشراف وزارة الآثار وحتى الآن لم يتم البت في الموضوع.

مهدد بالانهيار

وأشارت النائبة هالة أبو السعد إلى أن المسجد مهدد بالانهيار وخاصة في فصل الشتاء حيث تتساقط مياه الأمطار على المصليين أثناء الصلاة، مع ملاحظة أن تلك المشكلة أصبحت رأيًا عامًا جماعيًا في مدينة فوه وفي مصر للإهمال الذي لحق بالآثار الإسلامية في مصر، مطالبة سرعة البت في هذا المشروع درءًا للخطورة على المصلين والحفاظ على المسجد من الانهيار.

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مليون جنيه مجلس النواب وزارة الأوقاف المشروعات الصغيرة عضو مجلس النواب النائبة هالة أبو السعد

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