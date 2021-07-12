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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

افخم جناح فندقي اسكتلندا

أفخم جناح فندق باسكتلندا يحتوى على سرير بقيمة 200 ألف جنيه

افخم جناح فندق باسكتلندا
افخم جناح فندق باسكتلندا

كشفت صحيفة “ديلي ميل”،  عن أحد أعظم الأجنحة الفندقية في اسكتلندا، والتي صممت على الطراز الباروني، وتصل  الاقامة في اليوم الواحد 295 جنيها استرلينيا، اي ما يوازي  6 الاف جنيه، والمثير ان هناك احد الاجنحة  بها سرير يصل قيمته بنحو 200 الف جنيه وبه مميزات فريدة من نوعها

اخذت الصحيفة البريطانية جولة واسعة داخل  غرف الفندق الفخم، وكانت من ضمن تلك الغرف الغرفة الساحرة  Castle Penthouse ، وهي مملكة صغيرة ذات سقف مقبب في الجزء العلوي من فندق Fonab Castle Hotel & Spa المصمم على الطراز الباروني من الحجر الرملي الأحمر الذي يعود إلى القرن التاسع عشر في Pitlochry ، Perthshire. 

افخم جناح فندقي 


واوضحت الصحيفة ان داخل هذه الغرفة سرير تبلغ قيمته حوالي 10000 جنيه إسترليني ، لكونه مريح بقدر ما هو عملاق .

تتسم الغرفة  بالإطلالات الجميلة متاحة للاستمتاع بها من عدة مواقع في هذا الفندق الأكثر إبهارًا ، بما في ذلك بار الصالة وفوناب براسيري ، وكلاهما يحتوي على نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف يمكن للضيوف من خلالها تناول قطعة من المأكولات الاسكتلندية الرائعة. 

افخم جناح فندقي 

 وافادت الصحيفة انه  يتم توزيع وجبات الإفطار والغداء والعشاء بجودة رائعة باستمرار، حيث تتكون  وجبة الإفطار ، بالعصيدة الفاخرة مع السكر والقشدة لتقديمها في قدور صغيرة ، علاوة على وجود  أكشاك كيك أنيقة المصممة على طراز الشاي بعد الظهر والمليئة بالفواكه والمعجنات وأواني الزبادي والتوت. 

وتتسم وجبة   الغداء والعشاء ،  على سمك النازلي المحمص مع أرز حبر الحبار (25 جنيهًا إسترلينيًا) ؛ سمك السلمون مع بلح البحر وعصير التفاح وصلصة الشيرفيل (25 جنيهًا إسترلينيًا) ، وبرجر الفوناب (17.95 جنيهًا إسترلينيًا).  
 

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اسكتلندا الطراز الباروني افخم جناح فندق سرير جناح فندق

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