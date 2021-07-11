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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد كوبا أمريكا

سر عشق شعوب أمريكا اللاتينية لكرة القدم إلى حد الجنون

شعار اتحاد أمريكا
شعار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم

شاهدنا بالأمس مباراة كرة القدم في نهائي كأس كوبا أمريكا، التي تقام بين دول أمريكا اللاتينية "أمريكا الجنوبية"،  بين فريقي البرازيل والأرجنتين، وكلا الفريقين يحظيان بشعبية كبيرة في العالم وخاصة العالم العربي.

ودائما ما يتحمس المشجعون عند ذكر أسم أحد المنتخبات أو اللاعبيين في أمريكا اللاتينية، حيث نسمع كثيرا في الأوساط الكروية بأن أمريكا اللاتينية هى "مصنع كرة القدم" و"أجمل كرة في العالم".

ويتعلق بالأذهان كثير من اللاعبين من الذين ينضمون إلى بلاد أمريكا اللاتينية وكان لهم شأن كبير في كرة القدم، أمثال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأرجنتيني باتيستوتا، ومن البرازيل نيمار دا سيلفا والساحر رونالدينهو والظاهرة رونالدو، ومن البارجواى الثنائى الخطير إديسون كافاني ولويس سواريز وغيرهم من النجوم والتي أنجبتيهم أمريكا اللاتينية.

ولكن السؤال الذى يأتى على أذهان الكثير من المشجعين والمحبين لكرة القدم "لماذا الكرة اللاتينية هى أجمل كرة في العالم، ولديهم أمهر اللاعبين في العالم؟"

سيتعرض لكم "صدى البلد" اجابة هذا السؤال من خلال التقرير التالي..

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الانتماء لكرة القدم

وفرت كرة القدم في أمريكا الجنوبيّة هوية بديلة عن الانتماء للدولة، ففي الوقت الذي أطاحت فيه الانقلابات والديكتاتوريات والثورات والحروب الأهلية وحوادث الاختطاف الجماعي والفقر بأي أمل بالانتماء للبلد، منحت كرة القدم الناس انتماء بديلا الانتماء للمنتخب وللفريق.

يلتقط الكاتب الأوروغوياني إدوارد غاليانو فكرة بسيطة يكررها معظم مشجعي كرة القدم حول العالم دون أن يقول المزيد عنها، يقول: "نادرا ما يقول المشجع: اليوم سيلعب نادي، إنه يقول عادة اليوم سنلعب نحن يا للأهداف التي سجلناها عليهم، يا للدرس الذي لقناهم إياه لقد غشونا مرة أخرى، يا للحكم اللص"، هكذا يضع المشجع نفسه ضمن كادر فريقه، ويجعل كل ما يجري للفريق يجري عليه شخصيا.

نستذكر محاولة الديكتاتور التشيلي أوغستو بينوشيه إجبار الناس على الانتماء له، ولذا عين نفسه رئيساً لأحد أفضل الأندية هناك؛ كولو كولو. هكذا صار الانتماء للفريق أسهل من الانتماء للبلد عند الفقراء.

الجنون في حب كرة القدم

تتميز شعوب أمريكا اللاتينية بالجنون في حب كرة القدم، هذا الحب غير العادي لكرة القدم دفع إدوارد غاليانو، الكاتب والروائى الأوروجوياني، للسؤال: "ما هو وجه الشبه بين كرة القدم والإله؟" ليجيب: "إنه الورع الذي يبديه كثيرون من المؤمنون، والريبة التي يبديها كثيرون من المثقفين".

ومن الحوادث التي تصف مدى حب وولع شعوب أمريكا اللاتينية لكرة القدم لدرجة أنه من الممكن أن تصل إلى حد القتل، حادثة صعود المنتخب الكولومبي لكأس العالم في عام 1994، وهناك بهدف خطأ سجله المدافع الكولومبي أندريس إسكوبار (1967- 1994) في مرماه خلال مباراة أمام الولايات المتحدة خرج المنتخب الكولومبي من البطولة، سيتسبب هذا الهدف بقتل إسكوبار من قبل عصابات المافيا الكولومبية بواحد وعشرين رصاصة في تصرف ربما يعكس ما تعنيه هذه اللعبة في هذا الجزء من العالم.

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أكثر دول العالم حصولا على كأس العالم

متعة الارتجال في كرة القدم هي من وثقت صورة البرازيل ومعها صورة لاعبي أمريكا الجنوبية في الأذهان، وربما دعمتها لغة الأرقام كذلك، إذ حصلت البرازيل على خمس بطولات كأس عالم، وحصلت الأرجنتين على بطولتين، والأوروغواي على اثنتين إحداهما أول بطولة كأس عالم، بينما للعالم كله 11 كأس عالم فقط تستحوذ أمريكا الجنوبية على 9 كؤوس منها.

أكثر دول العالم تصديرا للاعبين

في آخر إحصائية للمركز الدولي للدراسات الرياضيّة لشهر مايو 2018  فإن البرازيل أكبر دولة مصدرة للاعبين المحترفين، برصيد 1202 لاعبا، وتأتي الأرجنتين في المرتبة الثالثة، والأوروغواي ذات الملايين الأربعة من المواطنين في المرتبة العاشرة.

الأرجنتين وأول بطولة منذ 28 عاما

فاز منتخب الأرجنتين بالأمس على منتخب البرازيل بنتيجة هدف للاشيء في نهائي كأس كوبا أمريكا، وكان لهذه البطولة واقع خاص في قلب الشعب الأرجنتيني لأنها البطولة الأولى منذ 28 عاما التي تدخل في خزائن المنتخب، والبطولة الأولى للمنتخب الأرجنتيني مع النجم الأول للفريق ليونيل ميسي.

ميسي لاعب برشلونة الأسباني حصل على كل الالقاب الممكن مع فريقه الأسباني بينما لم يحصل سوى على لقب واحد مع منتخب بلاده، الذي حصل عليه بالأمس، مما يعطي طابعا خاصا لهذه البطولة في نفوس الأرجنتينيين ونفوس من يعشقون أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي.

البرازيل الأرجنتين أمريكا اللاتينية كوبا أمريكا كرة القدم

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