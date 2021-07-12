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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من أجل جرعة مخدرات.. حبس مدمن انتحل صفة محصل غاز سرق أموال عجوز بالظاهر

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس مدمن، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة محصل غاز من أجل سرقة أموال عجوز بمنطقة الظاهر.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

فلم يجد مدمن مخدرات وسيلة لتناول جرعته اليومية سوي قيامه بتتبع رجل عجوز من امام ماكينة صراف الي بمنطقة الظاهر حتي وصل لمنزله وانتحل صفه محل غاز وتمكن من سرقته بالاكراه ، تم ضبط المتهم ، وامر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بعرض المتهم والمضبوطات علي النيابة للتحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة الظاهر يفيد ورود بلاغ من مواطن مقيم بدائرة القسم مصاب بكدمة بالجسم ، وقرر بأنه حال تواجده بالشقة سكنه تناهى لسمعه صوت طرق على باب الشقة ولدى فتحه فوجئ بشخص إدعى بأنه محصل الغاز ، وقام بدفعه أرضاً وتوثيقه باستخدام سلك كهربائى ، وإستولى منه على مبلغ مالى وهاتفه المحمول، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخص  مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة الهاتف المحمول المستولى عليه.

واعترف المتهم أمام اللواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة بأنه لدى مشاهدته للمجنى عليه أمام ماكينة الصرف الآلى بدائرة القسم ظناً منه بقيام المُبلغ بسحب مبالغ مالية ، فإختمر فى ذهنه فكرة سرقته .

وفى سبيل ذلك توجه للمجنى عليه بدعوى مساعدته وقام بتوصيله لمحل سكنه وعلم منه بإقامته بمفرده ، وفى وقت لاحق توجه لمسكن المجنى عليه وإرتكب الواقعة ، كما أضاف بإنفاقه جزء من المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية وشرائه كمية من مخدر الهيروين بقصد التعاطى .

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والهاتف المحمول ، وإتهمه بسرقته بالإكراه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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