عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن: كارولين عزمي تحتفل بخطبتها على رجل أعمال.. تطورات حالة دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، التي من أبرزها

 

أحلام ترد على هاشتاج طلاقها من زوجها:

ردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وزوجها لاعب الرالي القطري مبارك الهاجري، بطريقة غير مباشرة، على الشائعات التي طالتهما خلال الساعات الماضية والتي أفادت بطلاقهما.

 

أعمل ايه.. نجلاء بدر ترد على انتقادات رقصها يوم وفاة سمير غانم |فيديو

 

ردت الفنانة نجلاء بدر على الإنتقادات التي وجهت لها بسبب رقصها في أحد الأفراح  يوم وفاة الفنان الكبير الراحل سمير غانم.

 

انفراد.. كارولين عزمي تحتفل بخطبتها على رجل أعمال.. تفاصيل

 

ينفرد صدى البلد بإعلان خطوبة الفنانة الشابة كارولين عزمي على رجل الأعمال الشاب بيشوي ويليم .

 

تليف الرئة وتوابعها .. آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز .. خاص

 

علم “صدى البلد”، أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت تعاني من نقص في الأكسجين وهو ما يؤثر على نشاط بعض الأجهزة الحيوية في الجسم .

 

نقابة الموسيقيين تفرض رسوما على المنصات الإلكترونية والسمعية:

 

وافق مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على اقتراح نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بشأن زيادة موارد النقابة من خلال وضع رسوم مالية ونسب على المنصات الإلكترونية والسمعية.

احلام كارولين عزمي دلال عبد العزيز نقابة الموسيقيين نجلاء بدر

موضوعات متعلقة

أحلام ترد على هاشتاج طلاقها من زوجها

أعمل ايه.. نجلاء بدر ترد على انتقادات رقصها يوم وفاة سمير غانم |فيديو

أحمد داش يكشف عن برومو مسلسل الحرامي وموعد طرحه

أحمد سعد يهدي "براجع نفسي" لـ شيرين عبد الوهاب

انفراد.. كارولين عزمي تحتفل بخطبتها على رجل أعمال.. تفاصيل

تليف الرئة وتوابعها .. آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز .. خاص

شيرين عبد الوهاب تحذر من استغلال اسمها في حفل وهمي.. تفاصيل

حلا الترك تفشل في حبس والدتها .. تعرف على القصة الكاملة

ترشيحاتنا

فولاذ : مصر دولة إقليمية عظمى بات الجميع يعمل لها ألف حساب

جردها من ملابسها.. سائق يمزق جسد زوجته حتى الموت في الجيزة

علم بـ الخبر في الطائرة .. تعرف على رد فعل رامي صبري فور علمه بوفاة شقيقه" خاص"

3 كلمات تقال في العشر من ذي الحجة .. تغفر ذنوبك وتدخلك الجنة

مع العائلة .. صور مؤثرة لـ شقيق رامي صبري بعد وفاته

إيطاليا بطلا لـ يورو 2020 .. الحزن يصيب بيكهام وتوم كروز لهزيمة إنجلترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

اجازة عيد الاضحى 2021 .. تبدأ من الإثنين إلى السبت

شقيق المطرب رامي صبري .. غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

الخارجية الأمريكية: هذا الحل هو الأنسب لـ أزمة سد النهضة.. فيديو

هل سينهار سد النهضة قريبًا ؟ .. الإجابة عند الخبراء

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

مع العائلة .. صور مؤثرة لـ شقيق رامي صبري بعد وفاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ