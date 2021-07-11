نشرة الفن: كارولين عزمي تحتفل بخطبتها على رجل أعمال.. تطورات حالة دلال عبد العزيز

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، التي من أبرزها

ردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وزوجها لاعب الرالي القطري مبارك الهاجري، بطريقة غير مباشرة، على الشائعات التي طالتهما خلال الساعات الماضية والتي أفادت بطلاقهما.

ردت الفنانة نجلاء بدر على الإنتقادات التي وجهت لها بسبب رقصها في أحد الأفراح يوم وفاة الفنان الكبير الراحل سمير غانم.

ينفرد صدى البلد بإعلان خطوبة الفنانة الشابة كارولين عزمي على رجل الأعمال الشاب بيشوي ويليم .

علم “صدى البلد”، أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت تعاني من نقص في الأكسجين وهو ما يؤثر على نشاط بعض الأجهزة الحيوية في الجسم .

وافق مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على اقتراح نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بشأن زيادة موارد النقابة من خلال وضع رسوم مالية ونسب على المنصات الإلكترونية والسمعية.