ركلات الترجيح تحسم بطل يورو 2020.. نهاية الأشواط الإضافية بين إنجلترا وإيطاليا

أنتهت الأشواط الإضافية من المباراة منتخب إيطاليا مع إنجلترا ليلجأ المنتخبان مباشرة إلى ركلات الترجيح.

وسيطر التعادل بهدفا لمثله على المباراة المقامة على ملعب ويمبلي، في نهائي بطولة يورو 2020.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء من هجمة منظمة من المنتخب الإنجليزي على الجبهة اليمنى أنهاها كيران تريبير بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوك شاو من أمام القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 67 ، من ركلة ركنية لإيطاليا على يسار مرمى إنجلترا، نفذها إيميرسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لتجد رأسية قوية من ماركو فيراتي إرتدت من القائم الأيمن للمرمى ووجدت متابعة من ليوناردو بونوتشي بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

الأشواط الإضافية توقفت لإصابة جاك جريليش لاعب المنتخب الإنجليزي متأثرا بالتدخل القوي من جورجينيو.

ومنح الحكم بطاقة صفراء من نصيب جورجينيو لاعب المنتخب الإيطالي نتيجة تدخل قوي على جاك جريليش.