خبير: الإصلاح الاقتصادي كان حائط الصد الأول لمرور مصر من جائحة كورونا

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكن إجراء استباقي لأزمة كورونا ، خاصة وأن هذه الجائحة كانت مفاجأة للجميع، لافتًا إلى أن هذا البرنامج كان حائط الصد الأول والأخير لمرور مصر بسلام من جائحة كورونا .

وتابع "عبد العال"، خلال حواره ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن قرار تعويم الجنيه كان تاريخيًا، خاصة وأن هذا القرار أدى لتدفق العديد من المليارات إلى شرايين الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا القرار أدى لتدفق431 مليار دولار إلى شرايين الاقتصاد وفقًا لتصريحات البنك المركزي.

ولفت إلى أن التعويم أعاد الثقة في سوق الصرف، وأدى لتفاعل البنك المركزي مع السياسات النقدية، خاصة بعد السيطرة على سعر صرف الدولار.



وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن الفترة الأخيرة شهدت تحور فيروس كورونا، وهذا قد يُهدد باتخاذ إجراءات احترازية تهدد العديد من الدول، ومن بين هذه الدول مصر، خاصة على القطاع السياحي الذي بدأ يشهد انتعاشه الفترة الأخيرة.



وشدد "عبد العال"، على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، خاصة وأن هذه المشروعات تُمثل 80% من الاقتصاد المصري، وتحتوي على العديد من الفئات العمرية، وإذا تعطلت فقد تحدث مشاكل اجتماعية.

ولفت إلى أن البرامج الحمائية لا بد أن تستمر حتى تنتهي أزمة كورونا، والمبادرات الخاصة بالتحول من البنزين للغاز، لأن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تدفع بمعدل النمو الاقتصادي.

