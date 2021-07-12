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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. شيما صابر عن محمد شريف: لاعب كبير يليق بـ الأهلي و محمود الونش يهنئ النني بعيد ميلاده

صدى البلد

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامة التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين:

 

نرجع لـ +90.. نبيل الحلفاوي يعلق على هدف أفشة في المقاصة
 

علق الفنان نبيل الحلفاوي على إحراز محمد مجدي أفشة الهدف الرابع للنادي الاهلي في شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 94 من المباراة. 
 

محمود الونش يهنئ محمد النني بعيد ميلاده الـ ٢٩.. شاهد

هنأ محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك صديقة محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي بعيد ميلاده الـ 29.
 

شيما صابر عن محمد شريف: لاعب كبير يليق بـ الأهلي
 

علقت الإعلامية شيما صابر على تألق محمد شريف لاعب النادي الأهلي أمام فريق مصر المقاصة في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

الأهلى الدوري المصري الإعلامية شيما صابر الفنان نبيل الحلفاوي فريق مصر المقاصة

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