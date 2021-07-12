عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العالم أشاد بها.. أسامة ربيع: قناة السويس حققت طفرة من حيث إيردات العام الحالي

صدى البلد

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس حققت طفرة من حيث إيردات العام المالي الحالي، بالرغم من أزمة كورونا، منوها إلى أن الإدارة السياسية للقناة خلال الـ 6 أشهر الماضية ساهمت في زيادة عدد السفن العابرة بالقناة.
 

وأضاف “أسامة ربيع” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على الفضائية المصرية:،  أن الهيئة خلال أزمة كورونا تواصلت مع كافة التوكيلات والشركات العالمية، كما قامت بالكثير من التخفيضات وصلت إلى 75% لجذب السفن، مشددا على ان قناة السويس هو أقصر طريق ولهذا سفن العالم أجمع تعبر للعالم عن طريق مصر.
 

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس:  أن قناة السويس حصلت على إشادات عالمية نتيجة ما حققته من ارتفاع واضح في العائدات، متابعا: العالم أشاد بزيادة نسب السفن في مصر خلال أزمة كورونا ، حيث وصلت الزيادة إلى 8%.
 

واكد على أن لولا وجود قناة السويس الجديدة لما مرت كل هذه السفن، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير القناة بشكل مستمر لجذب أنظار العالم أكثر وأكثر.
 

ولفت إلى أن هيئة قناة السويس لديها العديد من الحلول والخبرات المتراكمة، ولهذا كان من الطبيعي أن نتعامل مع أزمة كورونا وأزمة السفينة الجانحة بسهولة.


وفي سياق آخر صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، بأن إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021 سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى يونيو 2021 عبور 9763  سفينة مقابل عبور9546  سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 217  سفينة بنسبة زيادة قدرها 2.3% ، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3.8% بواقع  610.1 مليون طن خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، مقابل 587.7 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 22.4 مليون طن.

بعد التصالح..المحكمة الاقتصادية تقرر شطب دعوي حجز وتعويضات "إيفر جيفين"
وأكد رئيس الهيئة على أن عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2020/2021 أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 5.84 مليار دولار مقابل 5.72 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2.2% بفارق 124.3 مليون دولار، كما حققت عائدات القناة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021 نحو 3 مليار دولار مقابل 2.76 مليار دولار خلال تلك الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 8.6 % بفارق 237 مليون دولار.    

 

قناة السويس أسامة ربيع أزمة كورونا قناة السويس الجديدة اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

شاهد.. مراسم تتويج منتخب إيطاليا بـ يورو 2020 على حساب إنجلترا

فولاذ : مصر دولة إقليمية عظمى بات الجميع يعمل لها ألف حساب

جردها من ملابسها.. سائق يمزق جسد زوجته حتى الموت في الجيزة

علم بـ الخبر في الطائرة .. تعرف على رد فعل رامي صبري فور علمه بوفاة شقيقه" خاص"

3 كلمات تقال في العشر من ذي الحجة .. تغفر ذنوبك وتدخلك الجنة

مع العائلة .. صور مؤثرة لـ شقيق رامي صبري بعد وفاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

اجازة عيد الاضحى 2021 .. تبدأ من الإثنين إلى السبت

شقيق المطرب رامي صبري .. غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

الخارجية الأمريكية: هذا الحل هو الأنسب لـ أزمة سد النهضة.. فيديو

هل سينهار سد النهضة قريبًا ؟ .. الإجابة عند الخبراء

مع العائلة .. صور مؤثرة لـ شقيق رامي صبري بعد وفاته

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ