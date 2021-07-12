العالم أشاد بها.. أسامة ربيع: قناة السويس حققت طفرة من حيث إيردات العام الحالي

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس حققت طفرة من حيث إيردات العام المالي الحالي، بالرغم من أزمة كورونا، منوها إلى أن الإدارة السياسية للقناة خلال الـ 6 أشهر الماضية ساهمت في زيادة عدد السفن العابرة بالقناة.



وأضاف “أسامة ربيع” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على الفضائية المصرية:، أن الهيئة خلال أزمة كورونا تواصلت مع كافة التوكيلات والشركات العالمية، كما قامت بالكثير من التخفيضات وصلت إلى 75% لجذب السفن، مشددا على ان قناة السويس هو أقصر طريق ولهذا سفن العالم أجمع تعبر للعالم عن طريق مصر.



وأوضح رئيس هيئة قناة السويس: أن قناة السويس حصلت على إشادات عالمية نتيجة ما حققته من ارتفاع واضح في العائدات، متابعا: العالم أشاد بزيادة نسب السفن في مصر خلال أزمة كورونا ، حيث وصلت الزيادة إلى 8%.



واكد على أن لولا وجود قناة السويس الجديدة لما مرت كل هذه السفن، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير القناة بشكل مستمر لجذب أنظار العالم أكثر وأكثر.



ولفت إلى أن هيئة قناة السويس لديها العديد من الحلول والخبرات المتراكمة، ولهذا كان من الطبيعي أن نتعامل مع أزمة كورونا وأزمة السفينة الجانحة بسهولة.





وفي سياق آخر صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، بأن إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021 سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى يونيو 2021 عبور 9763 سفينة مقابل عبور9546 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 217 سفينة بنسبة زيادة قدرها 2.3% ، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3.8% بواقع 610.1 مليون طن خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، مقابل 587.7 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 22.4 مليون طن.

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وأكد رئيس الهيئة على أن عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2020/2021 أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 5.84 مليار دولار مقابل 5.72 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2.2% بفارق 124.3 مليون دولار، كما حققت عائدات القناة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021 نحو 3 مليار دولار مقابل 2.76 مليار دولار خلال تلك الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 8.6 % بفارق 237 مليون دولار.



