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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يقوده طفل.. "توك توك" طائش يدهس سيدة في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت شوارع مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، منذ قليل، واقعة دهس توك توك ربة منزل بكسور وجروج متفرقة في انحاء الجسم وفي العقد الثالث من العمر بعد ما قام "ال توكتوك" يقودة طفل بصدمها  أثناء عبوره الشارع العمومي وتم نقلها مصابه إلي طوارىء مستشفي كفرالزيات .

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بورود بلاغ بقيام سائق توك توك بدهس سيدة أثناء عبورها شارع الجيش أمام مستشفى الفريدة بمدينة كفرالزيات.

 

كما باشرت  القيادات الأمنية دورها وتم الدفع بقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين من تفريغ الكاميرات المحيطة بالراقعة قيام سائق توكتوك بالسير عكس الطريق بسرعة كبيرة ودهسه لربة منزل تدعي "سلوي. ع" 35 عاما أثناء عبوره شارع الجيش مما أسفر عن إصابتها  بكسور وجروج متفرقة في انحاء الجسم وجرى نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي.


كما تم  الكشف الطبي عليها تبين إصابتها بجرح في الرأس وكسر في الذراع الأيمن واشتباة كسور بالفقرة الرابعة والخامسة بالعمود الفقري فضلا عن إجراء خياطة 30 غرزة في انحاء الجسم.

وبتقنين الإجراءات تمكنت مباحث الغربية من ضبط سائق التوك توك، ويدعي "م. ر" 16 عاما وشهرتة اللمبي وتبين أن التوك توك ملك لوالده .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

توك توك يدهس سيدة شوارع كفرالزيات السرعة الجنونية محافظ الغربية

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