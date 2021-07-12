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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لقوا مصرعهم في حادث بإقليمي السويس.. تشييع جثامين 4 أشخاص من قرية واحدة ببني سويف

شهداء لقمة العيش ببني سويف.. تشييع جثامين 4 أشخاص من قرية واحدة

شهداء لقمة العيش
شهداء لقمة العيش ببني سويف

شيع أهالي قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، مساء الأحد، جثامين 4 من شباب القرية، والذين لقوا مصرعهم، في حادث مروري ناتج عن تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي قرب مدينة الشروق، أثناء توجههم للعمل بأحد مواقع الشركة التي يعملون بها.

واتشحت قرية سدس بالسواد وعّم الحزن القرى المجاورة عقب تلقيهم نبأ وفاة 4 عمال من أبناء القرية أثناء استقلالهم سيارة ملاكي كانت تقلهم إلى عملهم الى مواقع العمل بإحدى الشركات التي يعملون بها.

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وخرجت الجثامين الأربعة في جنازة واحدة من مركز شباب قرية سدس، يتقدمهم القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمركز ببا، وعلى رأسهم المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ومحمد ذكي رئيس قرية سدس بحضور الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة إلى مثواهم الأخير بمقابر ذويهم بالقرية.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم من العاملين بشركة بتروجيت، الأحد، في حادث مروري بالطريق الإقليمي قرب مدينة الشروق، بينهم 4 من قرية واحدة وخامس من قرية مفر جمعة.

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