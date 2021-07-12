برلماني: الدولة سعت لتوطين العديد من الصناعات لخفض أسعار المنتجات

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية سعت لتوطين العديد من الصناعات، من أجل خفض أسعار المنتجات، وتنمية البيئة الاستثمارية، وامتلاك حقوق التصنيع والتصدير للدول المجاورة، مشيرا إلى القطاع الصناعي، والذي حققت فيه الدولة نجاحا كبيرا حيث استطاعت جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، نظرًا لاستقرار الأوضاع الداخلية، وتوفير المناخ الجيد للاستثمار.

وأضاف النائب أحمد البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هناك جهود للعمل على تأمين احتياجات البلاد من هذه السلع، وضمان أن يكون المخزون مستقرا ويكفى المواطنين لعدة أشهر، وفى سبيل ذلك تستورد كميات كبيرة من السلع الأساسية، خاصة القمح، لسد العجز.

وأشار عضو مجلس الشيوخ النائب احمد البلشي أن ملف منظومة السلع يتم ادارته بمهارة كبيرة وذلك على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أن هذا الامر يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانب آخر قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، كان يهتم بشكل رئيسى بالحديث عن المخزون الاستراتيجي الموجود داخل الدولة الخاص بالسلع والمنتجات الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في قناة "إكسترا نيوز"، مضيفا أن الاجتماع تطرق أيضا إلى تطوير الصناعات الغذائية الوطنية على مستوى الجمهورية، وإعادة تحديث وهيكلة الشركات على رأسها شركة قها وادفينا، حيث لهما تاريخ وشهرة في السوق المصرى، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحة للتطوير وإعادة الهيكلة من أجل أن تعود هذه الشركات إلى سابق عهدها فضلا عن ادماج السلع الغذائية الحديثة في الأسواق مؤخرا خاصة المستورد يتم انتاجها من خلال المصنعين بشكل مميز يوفر سلعا ومنتجات لها جودة كبيرة مميزة للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكمل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع كان به شق مميز خاص بالتعاون مع دولتى اندونيسيا وماليزيا فيما يتعلق يإنتاج زيت النخيل، خاصة أنه يشهد زيادة الإقبال عليه عالميا لأنه يدخل في صناعات غذائية ومصر تستورد كميات كبيرة بتكلفة كبيرة وبالعملة الصعبة، لافتا إلى أن هناك مشروعا طموحا بالتعاون مع الدولتين متعلقا بمنطقة لوجستية، ومصنع ويتم استيراد المادة الخام ليتم تكريرها وانتاجها وتوزيعها في مصر وتكون هناك فرص للتصدير للخارج.

