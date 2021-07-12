نائب محافظ القاهرة: الدولة اتخذت جميع الإجراءات لتأمين الجميع في امتحانات الثانوية

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على تطبيق الاجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس ، خلال امتحانات الثانوية العامة.

وشددت نائب المحافظ على مرور الطلاب ببوابات التعقيم، وتسليمهم الكمامات ، وطالبهتم بالالتزام بالعلامات الارشادية لعملية الدخول لمنع التزاحم.

ووجهت نائب محافظ القاهرة رسالة لأولياء الأمور ، مطالبة بتجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم والعاملين بالمنظومة التعليمية خاصة وأن الدولة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لجعل الجميع فى اعلى درجات الامان.

وأكدت على ضرورة التأكد والمتابعة الدائمة لمستوى النظافة بالمدارس من الداخل والمحيط الخارجي لها ،وتكثيف حملات النظافة والتعقيم بالإضافة إلى توافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للمدارس.



وكانت نائب محافظ القاهرة أكدت ان جميع اللجان التى تجرى بها الإمتحانات تم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا ، بالإضافة إلى وجود مرواح بكل اللجان تعمل بكفاءة وتوافر المياه الباردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو .







