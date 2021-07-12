شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك؟

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد شخصية اليوم في علم الأرقام شخصية اليوم 12 يوليو

وهم ينتمون لمواليد برج السرطان واحد من مواليد الأبراج المائية ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 12 يوليو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

تقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 12 يوليو فإن ذلك يعنى أنك مغامر من الدرجة الأولى.. تحب السفر وتميل نحو اكتشاف كل جديد. لديك موهبة في الكتابة وفي التعبير عن أفكارك، لكن قد تكون مشوش العاطفة أحيانا.

نصيحة

في عام ٢٠٢١ تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن تنافر القمر مع زحل قد يجلب لك ضغوط مهنية ومالية.. وعليك أن تتماسك وأن تحسن استثمار مواهبك وأن تراجع جبدا كل كلمة قبل أن تنطق بها