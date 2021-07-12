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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر طلب أسوان نقل مبارياته وتحديد موعد مواجهته ضد الزمالك

أحمد مجاهد يكشف موعد إجراء انتخابات الجبلاية

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

استبعد أحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصري ، أن يتم المد لمجلسه لإدارة اتحاد الكرة لسنة جديدة.

وقال مجاهد عبر أون تايم سبورتس: "أتمنى أنه بمجرد حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم الموعد المناسب نسلم اتحاد الكرة لمجلس منتخب يقود المسيرة في تصفيات كأس العالم. أظن أنه لن يتم المد لنا لعام آخر".

وشدد "بإذن الله ينتهي الدوري 26 أغسطس وبعدها بداية تصفيات كأس العالم بمباراتين مع بداية سبتمبر، ثم مباراتين أخرتين في أكتوبر، ومثلهما في نوفمبر، وكأس العرب في ديسمبر، في أثناء تلك الفترة نفتتح مركز المنتخبات المعروف بمشروع الهدف والاحتفال بمئوية الاتحاد".

وأكمل "في يناير ندخل كأس الأمم الإفريقية، ثم مباريات المرحلة النهائية للتأهل لكأس العالم في مارس. العملية مكثفة جدا بداية من الشهر المقبل".

وأتم في تلك النقطة "بإذن الله يتخلل تلك الأمور، انتخابات اتحاد الكرة".

أحمد مجاهد يتحدث عن موعد نهاية الدوري المصري 

وعن الدوري قال "اللجان الموجودة تراعي معايير التكافؤ والعدالة. أشكر الأندية على تجاوبها معنا دائما. لقد تحملوا معنا الكثير".

وشدد "بسبب بعض المشاكل الخاصة باستاد أسوان، مثلما حدث في انقطاع الكهرباء ضد وادي دجلة وما قد يسببه من مشاكل في الأسابيع الأخيرة من الدوري، طلب أسوان نقل مبارياته للقاهرة وستقام مباراته ضد الأهلي في استاد بتروسبورت".

وأتم "تم وضع مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر وسط مباريات الدوري لضمان التكافؤ بينه وبين الأهلي ليلعب الفريقان كل 3 أيام".

أحمد مجاهد اتحاد الكرة المصري الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم الدوري المصري

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