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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي شارع الصفا والمروه بـ عين شمس يستغيثون بسبب انقطاع المياه

صدى البلد

استغاث أهالي شارع الصفا والمروه فالنعام بـ عين شمس الشرقية فى محافظة القاهرة ،  لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، بسبب انقطاع المياه .

 

وقال الأهالى في شكواهم: “ نحن سكان شارع الصفا والمروه فالنعام بـ عين شمس الشرقية فى محافظة القاهرة منذ اكثر من 4 ساعات ولم يتم ابلاغنا عن سبب قطعها او موعد عودتها ". 

 

للتواصل مع القارئ:

01156188704

 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية 
والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم. 

عين شمس انقطاع المياه

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