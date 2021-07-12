محمد شريف يتفوق على مروان محسن بأهدافه أمام المقاصة

واصل محمد شريف، مهاجم الفريق الأوللكرة القدم بالنادي الأهلي، تألقه مع القلعة الحمراء مؤخرا، بعدما سجل هدفين مساء ضد مصر المقاصة برأسية قوية ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 من منافسات بطولة الدوري المصري.

وسجل محمد شريف هدفه الـ 24 والـ25 مع النادي الأهلي بكل البطولات منذ وصوله من وادي دجلة في يناير 2018.

وتفوق محمد شريف على مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي الذي سجل 24 هدف ولكن في 109 مباراة والذي يلعب في القلعة الحمراء منذ صيف 2016 قادما من الإسماعيلي.

وسجل محمد شريف اليوم هدفه الثالث عشر والرابع عشر في بطولة الدوري المصري بوصافة هدافي البطولة خلف أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة برصيد 15 هدفا.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاصة

فاز الأهلي على مضيفه مصر للمقاصة بنتيجة 4-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 لدوري WE المصري، والتي أقيمت مساء أمس الأحد على ستاد الجيش بالسويس.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب أندية المسابقة، وبفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر لكن لحامل اللقب 4 مباريات مؤجلة.

وفي الجانب الأخر، استمر مصر للمقاصة بنفس رصيده 37 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وبهذه المباراة يكون الأهلي قد خاض أخر مباراة محلية قبل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظرة السبت المقبل أمام كايرز تشيفز الجنوب إفريقي.