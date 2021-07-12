تنسيقية شباب الأحزاب تشيد بدعم فرنسا لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف

أشادت لجنة العلاقات الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لمصر في عمليات مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المُتطرف؛ بهدف تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بأسرها.



جاء ذلك خلال تهنئة لجنة العلاقات الخارجية بالتنسيقية للجمهورية الفرنسية بمناسبة عيدها القومي (يوم الباستيل)، والذي يوافق 14 يوليو من كل عام، مؤكدة أهمية هذا اليوم بالنسبة لفرنسا حكومة وشعبا، فهو بمثابة بداية الاستقلال عبر ثورة انتهت بإعلان الجمهورية الفرنسية.



وأكدت اللجنة -في بيان اليوم الأحد- متانة العلاقات بين مصر وفرنسا والتي شهدت تطورًا غير مسبوق على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتنسيق الأمني والعسكري، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وذلك في ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمي الذي يتسم بالاضطرابات.



وأشارت اللجنة إلى أن العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط مصر وفرنسا انعكست إيجابيًا على ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019-2020، ليسجل 349 مليون دولار، مقابل 296,1 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019، بارتفاع 17,9%.