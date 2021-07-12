كيلليني: انتقلنا من مرحلة بوفون إلى مرحلة دوناروما

أثنى جورجيو كيلليني قائد منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم على جيانلويجي دوناروما حارس عرين منتخب بلاده وفريق ميلان بعد التتويج بيورو 2020.

كيلليني قال في تصريحات لقناة "راي" عقب اللقاء: "لقد استحققنا هذا الفوز. شعرنا بسحر منتشر في الهواء".

وأضاف "نحن وكل إيطاليا استحققنا ذلك. شكرا لكل من شاركوا في هذه الرحلة العظيمة على مدار ثلاث سنوات. لابد أن نهدي البطولة لهم".

صاحب الـ36 عاما أتبع "نحن فريق مميز، وعلينا أن نستمتع بهذا الانتصار. السر دائما كان يكمن في لعب كرة القدم والاستمتاع بها".

بطل يورو 2020 استمر "أردنا أن نتحكم في المباراة منذ البداية، وهذا ما تحقق".

وأتم "بخلاف الهدف الذي تلقيناه، لم نستقبل سوى تصويبة واحدة على المرمى. يبدو بأننا انتقلنا من مرحلة جيجي (يقصد بوفون) إلى مرحلة جيجيو (يقصد دوناروما).

نتيجة مباراة إنجلترا وإيطاليا

توج المنتخب الإيطالي، ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (3-2).

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأحرز لوك شو هدف منتخب إنجلترا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يُعادل ليوناردو بونوتشي هدف التعادل في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.