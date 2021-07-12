"المولوية" المصرية تقدم ليلة صوفية ساحرة بساقية الصاوي 23 يوليو

تستعد فرقة "المولوية" المصرية للإنشاد بقيادة مؤسسها المنشد عامر التوني، لتقديم ليلة صوفية خاصة مليئة بالروحانيات بساقية عبد المنعم الصاوي يوم 23 يوليو الجاري.



ويقدم المنشد عامر التوني بصحبة فرقته،مزيجا فنيا مميزا يجمع رقصة التنورة والإنشاد الديني والإبتهالات التراثية الموروثه عن كبار مشايخ وشعراء الصوفية ليعكس حالة فريدة من التصوف، بالإضافة إلى بعض القصائد الشهيرة من بينها "متى ياحبيب القلب"، و"ساكن الفؤاد" و "وأخذتم فؤادي" و "والله ما طلعت شمس ولا غربت"، و"وزدني بفرط الحب فيك"، و"ومليحا قد تجلى"و"نور الله".



"المولوية"فرقة موسيقية تهتم بالموسيقى والرقص الصوفي الذي نشأ عن إحدى الطرق التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي، ودخلت إلى مصر مع الفتح العثماني، وكان يطلق عليها أسم مسرح الدراويش، وقد تأسست الفرقة على يد منشدها ومنظرها الفكري عامر التوني بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوي المصري ونشره في مختلف دول العالم تأكيدا على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المتميزة.