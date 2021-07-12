وفاة والد الإعلامي مصطفى كفافي .. شاهد

أعلن الإعلامي مصطفى كفافي عن وفاة والده بعد صراع طويل مع المرض ، وذلك من خلال تدوينه نشرها عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.
وكتب مصطفى كفافي “ توفي الي رحمة الله الي تعالي .. والدي الاستاذ محمود كفافي بعد صراع طويل مع المرض ..الرجاء الدعاء له بالرحمة و النغفرة ”.
وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
- البقاء لله رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته يارب ربنا يصبركم جميعا
- البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة
- ربنا يرحمه ويصبر قلبك، ويجعلك دايما الابن الصالح اللي دعوته ليه مستجابة