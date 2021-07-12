وفاة والد الإعلامي مصطفى كفافي .. شاهد

أعلن الإعلامي مصطفى كفافي عن وفاة والده بعد صراع طويل مع المرض ، وذلك من خلال تدوينه نشرها عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب مصطفى كفافي “ توفي الي رحمة الله الي تعالي .. والدي الاستاذ محمود كفافي بعد صراع طويل مع المرض ..الرجاء الدعاء له بالرحمة و النغفرة ”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

البقاء لله رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته يارب ربنا يصبركم جميعا

البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة

ربنا يرحمه ويصبر قلبك، ويجعلك دايما الابن الصالح اللي دعوته ليه مستجابة



