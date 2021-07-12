ضد الأوضاع المعيشية.. تظاهرات في كوبا

تشهد كوبا تظاهرات ضمت آلاف المواطنين ضد الحكومة، بسبب الظروف المعيشية، في حدث غير مسبوق، بالقرب من العاصمة.

وردد المتظاهرون ومعظمهم شباب في منطقة سان أنطونيو دي لوس بانيوس، التي تضم نحو 50 ألف نسمة وتبعد نحو 30 كلم عن العاصمة، "الوطن والحياة!" و"لتسقط الديكتاتورية!" و"لسنا خائفين!".

ويضطر الكوبيون للانتظار منذ بداية جائحة كورونا إلى الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الطعام وباتوا يواجهون نقصا في الأدوية وهو ما يتسبب في اضطرابات اجتماعية شديدة.

وخرجت التظاهرة في اليوم الذي سجلت فيه كوبا رقما قياسيا جديدا يوميا من الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث وصلت الاصابات إلى 6923 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 238,491، فضلا عن 47 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1537 حالة.

وتشهد شبكات التواصل الاجتماعي دعوات ونداءات موجهة إلى الحكومة لتسهيل الحصول على التبرعات من الخارج.

ونددت السلطات بـ"حملة" تسعى إلى "تقديم صورة فوضى كاملة في البلاد لا تتوافق مع الوضع الراهن".