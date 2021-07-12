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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضد الأوضاع المعيشية.. تظاهرات في كوبا

كوبا
كوبا

تشهد كوبا تظاهرات ضمت آلاف المواطنين ضد الحكومة، بسبب الظروف المعيشية، في حدث غير مسبوق، بالقرب من العاصمة.

وردد المتظاهرون ومعظمهم شباب في منطقة سان أنطونيو دي لوس بانيوس، التي تضم نحو 50 ألف نسمة وتبعد نحو 30 كلم عن العاصمة، "الوطن والحياة!" و"لتسقط الديكتاتورية!" و"لسنا خائفين!".

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زعيم كوبا يدعو أنصاره للخروج إلى الشوارع لمواجهة معارضيه المطالبين بتحسين ظروف المعيشة

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كأنه لم يفُز من قبل.. سر احتفالات ميسي الجنونية بلقب كوبا أميركا

ويضطر الكوبيون للانتظار منذ بداية جائحة كورونا إلى الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الطعام وباتوا يواجهون نقصا في الأدوية وهو ما يتسبب في اضطرابات اجتماعية شديدة.

وخرجت التظاهرة في اليوم الذي سجلت فيه كوبا رقما قياسيا جديدا يوميا من الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث وصلت الاصابات إلى 6923 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 238,491، فضلا عن 47 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1537 حالة.

وتشهد شبكات التواصل الاجتماعي دعوات ونداءات موجهة إلى الحكومة لتسهيل الحصول على التبرعات من الخارج.

ونددت السلطات بـ"حملة" تسعى إلى "تقديم صورة فوضى كاملة في البلاد لا تتوافق مع الوضع الراهن".

 

جائحة كورونا فيروس كورونا الأوضاع المعيشية كوبا مظاهرات كوبا

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