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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشيني: سعيد لفرحة الشعب الإيطالي ..وأتأسف للإنجليز

مانشيني
مانشيني

أبدى روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا الأول لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بانتصار منتخب بلاده، مساء الأحد، على نظيره الإنجليزي وتتويجه بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وانتصر الطليان في المباراة التي جمعت بهم ضد الإنجليز على ملعب «ويمبلي»، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي من تلك المواجهة بالتعادل الإيجابي، بنتيجة 1-1، قبل أن يحسم الأتزوري المباراة لصالحه في النهاية، بنتيجة 3-2، بركلات الجزاء الترجيحية.


وقال مانشيني في تصريحات تلفزيونية لشبكة «سكاي سبورت» الإيطالي، عقب اللقاء: “لاعبونا كانوا استثنائيين اليوم، ليس لدي كلمات لهم، هذه مجموعة رائعة ومميزة، وفكرة الخسارة اليوم لم تكن مطروحة علينا".

وأضاف: "لأمور كانت تزداد علينا صعوبة في البداية، لكننا نجحنا تمامًا بعد ذلك في السيطرة على الوضع، وبالنسبة لركلات الجزاء فأنت بحاجة للقليل من الحظ، وفي النهاية أتأسف للإنجليز".

وواصل: “ليس لدي المزيد من الكلمات لهؤلاء الرجال، لقد نجح هذا الفريق العظيم في التطور كثيرًا وبشكل سريع، وأعتقد أنه يزال بإمكاننا مواصلة التحسن”.

وأتم: “أنا في غاية السعادة لفرحة الشعب الإيطالي، نحن سعداء للغاية وهذا كل ما يهمنا بالوقت الحالي بكل تأكيد، وليوم أغلقنا حلقة، لكن يجب أن أقول إن فتياننا كانوا رائعين اليوم”.

نتيجة مباراة إنجلترا وإيطاليا 

توج المنتخب الإيطالي، ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (3-2).

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأحرز لوك شو هدف منتخب إنجلترا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يُعادل ليوناردو بونوتشي هدف التعادل في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

روبرتو مانشيني إيطاليا الانجليزي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

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