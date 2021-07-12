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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن ينعون كريم شقيق رامي صبري

كريم صبري
كريم صبري

حرص عدد كبير من النجوم على نعي الفنان كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، خاصة وإنه كان متعمق في مجال المزيكا، نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

 

محمد حماقي

كتب الفنان محمد حماقي، على حسابه بموقع "تويتر"، ‎‏خالص العزاء لصديقي الفنان رامي صبري في شقيقه أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

 

شذى 

أعلنت شذى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن وفاة كريم، قائلة: "البقاء والدوام لله كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون مفيش كلام نافع يتقال والله غير إن كريم حقيقي زي م ما بيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".

ميرهان حسين

نعت الفنانة ميرهان حسين  شقيق الفنان رامى صبري، الذى توفي منذ قليل ، وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان .

وعلقت ميرهان حسين على صورة لـ شقيق  الفنان رامى صبرى  قائلة: “البقاء لله ربنا يرحمه و يصبركم يارب”.

هاني شاكر

ونشر هاني شاكر تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع “ تويتر ”وكتب:  “ البقاء لله خالص التعازي الي الفنان رامي صبري في وفاة شقيقة كريم  صبري  أدعو الله أن يتغمدة برحمته ويلهم أهله الصبر و السلوان ”.

 

الموزع محمد شفيق

عبّر الموزع الموسيقي محمد شفيق، عن حزنه الشديد بعد خبر وفاة كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري.

كتب محمد شفيق، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “كده تمشي و تسيبني بعد ما كنا بننام علي سرير واحد و نشتغل و نحلم سوا؟  .. كده تمشي و تسيب اخوك؟! .. يعني انت مش جايلي بكره زي ما كنا متفقين؟؟  .. مش هنبات سوا تاني؟ طب و شغلنا و اغانينا؟  كله راح؟  احلامنا سوا اترمت كده؟؟".

وتابع قائلاُ :"انا لله و انا اليه راجعون .. اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله”.. اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله  اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود .. انا اتدمرت بعد الخبر ده".

 

سذكر أن تلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق شاب في ترعة المريوطية بـ البدرشين ، انتقلت على الفور قوات الامن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم اخطار اسرته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

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