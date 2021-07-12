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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأيدي الشباب.. محافظ القاهرة يفتتح معرضا للأثاث المنزلي بأسعار اقتصادية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

يفتتح  اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم معرض للأثاث والديكورات المنزلية بأسعار اقتصادية مصنعة بأيدي الشباب والأسر المنتجة أمام كارفور المعادي .

يأتيس ذلك استمرارًا لاحتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٢ وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بدعم المنتج المصرى وتوفير فرص تسويقية متنوعة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشجيعًا للشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر.

وكان محافظ القاهرة شارك أكثر من ١٠٠٠ شاب وفتاة من الطلائع والكشافة في مسيرة شبابية بدأت من أمام دار الأوبرا المصرية حتى مركز شباب الجزيرة الجمعة الماضي.


كما شهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة احتفالية ذكرى 30 يونيو بمركز شباب الجزيرة ، والتي نظمتها الإدارة المركزية لبرلمان الشباب والتعليم المدني ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تحت شعار " 7 اعوام من الإنجازات .. الجمهورية الجديدة " ، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة .

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وأكد اللواء خالد عبد العال  محافظ القاهرة  على أن لنا جميعاً أن نفخر أن محافظتنا التي نعيش فيها ووطننا مصر لهم تاريخ عظيم وقديم قدم الحضارة الانسانية مشيرًا إلى أن حظ العاصمة كبير بأن تتزامن احتفالات المحافظة بعيدها القومى مع احتفالات ثورة 30 يونيو التي أعادت للشعب المصري كرامته حيث تشهد البلاد حاليًا حركة بناء ضخمة على كافة الأصعدة في ظل تضافر جهود الشعب المصري وتكاتفه مع قيادته السياسية الحكيمة ، وبفضل شباب يعي قيمة وطنه في ظل كافة التحديات المحيطة خاصة وأنهم يمثلون إهتمام الدولة الأول  .


وأكد محافظ القاهرة أن ثورة ٣٠ يونيو أثبتت للعالم كله أن الشعب المصرى يحمل داخله الكثير من القوة والارادة والتحدى وهو ما بدا فى ٧ سنوات من الإنجازات غير المسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
 

 

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