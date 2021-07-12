حدث ليلا.. سد النهضة سينهار| عمرو أديب يكشف مفاجآت.. سائق يقتل زوجته بعد تعريتها..وفاة شقيق رامي صبري.. ايطاليا تقتنص بطولة يورو 2020

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها اعلان الصحة أعداد كورونا ووفاة شقيق المطرب رامي صبري ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 656 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 218412 حتى اليوم.

حذر الإعلامي عمرو أديب، من احتمالية انهيار سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن هناك أحاديث تتردد بقوة خلال الفترة الأخيرة عن هذا الأمر.



أعلنت وزارة المالية، صرف الزيادات المالية الجديدة التى تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافى، للعاملين بالدولة، مع مرتبات الشهر الجارى بدءًا من غد الإثنين 12 يوليو 2021، حيث تقرر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، تقديم مواعيد صرف المرتبات، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالى الجديد.

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تورط اثنين من رجال الشرطة في تجارة الاثار والنصب على المواطنين.

شيع أهالي قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، مساء الأحد، جثامين 4 من شباب القرية، والذين لقوا مصرعهم، في حادث مروري ناتج عن تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي قرب مدينة الشروق، أثناء توجههم للعمل بأحد مواقع الشركة التي يعملون بها.

أنهي سائق حياة زوجته بسبب خلافات زوجية بمنطقة العجوزة في الجيزة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اقترب من حسم لقب الدورى هذا الموسم بنسبة 70%، مشيراإلى أن الأمر متوقف على نتائج مباريات الأهلى المقبلة.

فاز بيدري لاعب وسط منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2020.

تسلم منتخب إيطاليا لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” وذلك بعد فوزه على نظيره الإنجليزي بضربات الحظ الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثلهما.

دعا الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعضاء اللجنة لاجتماع طاريء اليوم الإثنين؛ لمناقشة التعديلات التي طرأت على جدول مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم وكأس مصر والذي أعلنت عنه اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد.

أعلنت الشرطة في هايتي، اليوم الإثنين، اعتقال شخصا يعتقد أنه العقل المدبر لعملية اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس.