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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. سد النهضة سينهار| عمرو أديب يكشف مفاجآت.. سائق يقتل زوجته بعد تعريتها..وفاة شقيق رامي صبري.. ايطاليا تقتنص بطولة يورو 2020

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها اعلان الصحة أعداد كورونا ووفاة شقيق المطرب رامي صبري ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية : 

 

الصحة : تسجيل 117 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 656 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 218412 حتى اليوم.

 

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

حذر الإعلامي عمرو أديب، من احتمالية انهيار سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن هناك أحاديث تتردد بقوة خلال الفترة الأخيرة عن هذا الأمر.
 

صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات .. اليوم

أعلنت وزارة المالية، صرف الزيادات المالية الجديدة التى تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافى، للعاملين بالدولة، مع مرتبات الشهر الجارى بدءًا من غد الإثنين 12 يوليو 2021، حيث تقرر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، تقديم مواعيد صرف المرتبات، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالى الجديد.

 

الأمن يكشف حقيقة تورط اثنين من رجال الشرطة فى تجارة الآثار والنصب على المواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تورط اثنين من رجال الشرطة في تجارة الاثار والنصب على المواطنين.

 

شهداء لقمة العيش ببني سويف.. تشييع جثامين 4 أشخاص من قرية واحدة

شيع أهالي قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، مساء الأحد، جثامين 4 من شباب القرية، والذين لقوا مصرعهم، في حادث مروري ناتج عن تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي قرب مدينة الشروق، أثناء توجههم للعمل بأحد مواقع الشركة التي يعملون بها.

 

جردها من ملابسها.. سائق يمزق جسد زوجته حتى الموت في الجيزة

أنهي سائق حياة  زوجته بسبب خلافات زوجية بمنطقة العجوزة في الجيزة.

 

شقيق المطرب رامي صبري .. غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.

 

أحمد سليمان: الدوري زمالكاوي بنسبة 70%.. والنادي يحتاج لمجلس منتخب

قال أحمد سليمان، عضو  مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اقترب من حسم لقب الدورى هذا الموسم بنسبة 70%، مشيراإلى أن  الأمر متوقف على نتائج مباريات الأهلى المقبلة.

 

رسميا بيدري نجم إسبانيا أفضل لاعب شاب في يورو 2020

فاز بيدري لاعب وسط منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2020.

 

شاهد.. مراسم تتويج منتخب إيطاليا بـ يورو 2020 على حساب إنجلترا

تسلم منتخب إيطاليا لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” وذلك بعد فوزه على نظيره الإنجليزي بضربات الحظ الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثلهما.

 

الزمالك يدعو لاجتماع طاريء للرد على تعديل جدول الدوري

دعا الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعضاء اللجنة لاجتماع طاريء اليوم الإثنين؛ لمناقشة التعديلات التي طرأت على جدول مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم وكأس مصر والذي أعلنت عنه اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد.

 

شرطة هايتي تعلن القبض على العقل المدبر لاغتيال رئيس البلاد

أعلنت الشرطة في هايتي، اليوم الإثنين، اعتقال شخصا يعتقد أنه العقل المدبر لعملية اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس.

 

 

 

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