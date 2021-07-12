كازاخستان تسجل أكثر من 3 آلاف حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الإثنين، 3899 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 458 ألفا و724 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1491 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 413 ألفا و498 حالة.



وأضافت الصحة الكازاخية أيضا أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 41 ألفا و980 مريضاً، منهم أكثر من 10 آلاف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 815 في حالة حرجة.



ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان هي الوحيدة في البلاد التي بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات الجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.



أما بالنسبة للقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة يوم أمس أن 3 ملايين وأكثر من 771 ألف شخص حصلوا على الجرعة الأولى من هذه اللقاحات حتى الآن.

