وزير الخارجية يناقش قضية سد النهضة مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

شارك وزير الخارجية سامح شكري في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لتناول ملفات التعاون الثنائي، وتم مناقشة قضايا مهمة كـسد النهضة وعملية السلام وليبيا.

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، صباح أمس الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الزيارة تتضمن لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي، واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك.

والتقى سامح شكري وزير الخارجية، مساء أمس الأحد، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، في بروكسل، على هامش الزيارة التي يجريها، وأكد ضرورة تحريك الجمود الذي تشهده المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين.



وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري أكَّد خلال اللقاء أهمية تحريك الجمود القائم بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مسار تفاوضي عادل وشامل على أساس المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المُتصلة والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أحد المقومات الرئيسية لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.