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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس.. أمطار شديدة تضرب بكين

بكين وسط الأمطار
بكين وسط الأمطار

تشهد العاصمة الصينية بكين والمناطق المجاورة، سقوط أمطار شديدة، منذ وقت متأخر من أمس الأحد، إلى اليوم الاثنين، حسبما حذرت الأرصاد الجوية في البلاد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، تم إلغاء مئات الرحلات الجوية في بكين، مع إعلان إغلاق المدارس والمواقع السياحية بسبب الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.

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ومن المتوقع هطول ما يصل إلى 100 مليمترا من الأمطار خلال اليوم في بعض المناطق، وسجل تطبيق "VariFlight" لتعقب الطيران، إلغاء حوالي 700 رحلة جوية في مطاري بكين، "داشينج" و"شودو".

كما قررت السلطات في بكين، بإغلاق الحضانات والمدارس بسبب الأمطار الغزيرة، فضلًا عن إغلاق المناطق السياحية الشهيرة بما في ذلك جزء من سور الصين العظيم.

عواصف مطيرة

وضربت عواصف مطيرة مدينة تيانجين المجاورة، حيث أظهر التلفزيون الحكومي دراجات بخارية كهربائية تسير في الشوارع التي غمرتها الفيضانات.

وبحسب مكتب الأرصاد الجوية ببكين، فيعد هذا أقوى هطول للأمطار في العاصمة منذ بداية العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى البناء الواسع للسدود والحواجز التي قطعت الروابط بين النهر والبحيرات المجاورة.

بكين العاصمة الصينية سقوط امطار الأرصاد الجوية اغلاق المدارس إلغاء مئات الرحلات الجوية

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