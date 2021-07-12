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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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باحث سياسي: مصر لم تشهد أي عجز في السلع الغذائية الرئيسية

الدكتور محمود محي
الدكتور محمود محي الدين، باحث سياسي في شئون الأمن الإقليمي

قال الدكتور محمود محي الدين، باحث سياسي في شئون الأمن الإقليمي، إن الرئيس السيسي لم يتوقف عند فكرة توفير السلع الاستراتيجية فقط، مشيراً إلى أن هذا النوع من السلع متوفر بالفعل طبقاً لما يُسمى بـ إعداد الدولة لمواجهة الأزمات والتحديات.

وأضاف محمود محي الدين خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه على مدار السنوات الماضى، مصر لم تشهد أي عجز في أي من السلع الرئيسية التي يحتاجها المواطن، بالإضافة إلى حدوث استقرار في أسعار السلع الغذائية إلى حد ما.

وتابع باحث سياسي في شئون الأمن الإقليمي أن هناك منافسات كبيرة بين القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الاستثماري الذي ينافس من أجل راحة المواطن، وتوفير درجات الجودة المتباينة. 

ونوه محمود محي الدين على أن مصر تعتبر من الدول المُصدرة للخضراوات والفواكه في العالم، مشيراً إلى أن هناك حوالي 40% من الشعب المصري حرفتهم الأساسية هي مهنة الزراعة وتطوير إنتاجها.

وأشار باحث سياسي في شئون الأمن الإقليمي إلى أن الرئيس السيسي وجه بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار المناسبة،بالإضافة إلى متابعته لموقف المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية.

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