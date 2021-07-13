عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة استماع لـ"صناعة البرلمان" لتنفيذ قرار لجنة تيسير إجراءات الإفراج الجمركي اليوم

الجمارك
الجمارك

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن لجنة الصناعة بالبرلمان من المقرر أن تعقد جلسة استماع، اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة الرقابة على السلع الغذائية ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس هيئة الصادرات والواردات ورئيس هيئة التنمية الصناعية.

وأشار معتز محمود، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه من المقرر أن يناقش اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان تنفيذ قرار رئيس الوزراء فى عام 2019  الذى يتعلق بلجنة تيسير إجراءات الإفراج الجمركي.

وينص القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في كل منفذ جمركي، وبحسب حاجة العمل وتكون في ساحات الكشف والمعاينة، هدفها تيسير إجراءات الإفراج الجمركي.

ونص القرار على أن تلك اللجان المشكلة بكل منفذ جمركي تختص بوضع آلية واضحة وجدول زمني يكون محدد لفتح الحاويات أو الطرود الخاصة بالبضائع المستوردة أو المُزمع تصديرها، وهذا لمرة واحدة لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع التي ترد للمنفذ، وذلك مع إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على البضائع المستوردة أو المصدرة، وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر، في وقت واحد وفي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

وعاود مجلس النواب، للانعقاد أمس الأول الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.

وشهدت الجلسات العامة السابقة مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.

لجنة الصناعة بالبرلمان رئيس هيئة الرقابة على السلع الغذائية رئيس مصلحة الجمارك رئيس هيئة التنمية الصناعية رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

نيفين جامع: رئيس السنغال عبر عن اعتزازه بالسيسي وحرصه على تعزيز العلاقات

عودة الكلب الضال.. كلب يعود لأصحابه بعد اختفاء أكثر من عشر سنوات .. فيديو

عشت في حضنك أحلى سنين.. كريم صبري يوجه رسالة لشقيقه رامي قبل وفاته

بقوة 1050 حصان| أودي سبورتباك RS7 تحقق نتائج مذهلة.. فيديو

تعاقدات بـ160 مليارًا..الإسكان: لم نحصل على أموال من الموازنة لإنشاء العلمين الجديدة

بمواصفات مميزة.. شاومي تعتزم إطلاق مجموعة هواتف Xiaomi CC 11 قريبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد توجيهات السيسي.. برلماني يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

الاتحاد الأوروبي : سنفرض عقوبات على إثيوبيا

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

انفصال أصالة عن زوجها الجديد رسميا.. خاص

تحركات عسكرية عاجلة لـ الجيش السوداني

قرار أمريكي عاجل بشأن حصول المواطنين على جرعة ثالثة من لقاح فايزر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضه لحادث أليم.. شاهد عروس تتزوج من عريسها على سرير المستشفى

بسبب الأغاني.. ميليشيا الحوثي تقتحم حفل زفاف وتطلق النار على المعازيم..فيديو

طريقة عمل أكلات عيد الأضحى ..5 وصفات مختلفة أبرزها الفتة المصرية والفشة

السماء تمطر مسامير وسلاحف.. شاهد | أحداث غريبة في أمريكا

فيديو

فيديوجراف.. الملياردير ريتشارد ينجح في الوصول إلى الفضاء

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

المزيد

ساحة رأي

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ