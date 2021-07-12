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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تمنع دخول مواطنيها بدون شهادة خلو من كورونا

صدى البلد

 أخطرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل بكوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، شركات الطيران بمنع مواطنيها بدون شهادة اختبار (PCR) سلبي، اعتبارا من 15 يوليو الجاري.


وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه منذ فبراير ألزمت الحكومة جميع الوافدين من الخارج بتقديم شهادة خلو من كورونا، لكنها سمحت لمواطنيها بالدخول بدون شهادة في حال تقديم موافقة على الخضوع للحجر الصحي في مرفق تديره الدولة لمدة 14 يوما، أما الأجانب لا يتمكنون من دخول كوريا الجنوبية بدون شهادة خلو من كورونا.


وقالت إنه ابتداء من يوم 4 يوليو الجاري منعت الحكومة دخول الكوريين الوافدين من إندونيسيا التي تشهد زيادة كبيرة في حالات الإصابة بسلالة (دلتا) المتحورة، بدون شهادة خلو من كورونا.


يذكر أن تشديد الحكومة القيود المفروضة على الدخول يرجع لزيادة حادة في حالات الإصابة بـ (كوفيد-19)، وانتشار سلالة (دلتا) المتحورة في البلاد

كوريا الجنوبية الوافدين اندونيسيا كورونا

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