الطريق إلى المونديال .. قرار جديد من البدري بشأن المعسكر المقبل لمنتخب مصر

استقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على انطلاق معسكر المنتخب أواخر شهر أغسطس المقبل استعدادا لخوض منافسات الجولة الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وجاء استقرار البدري بشأن انطلاق معسكر منتخب مصر أواخر شهر أغسطس المقبل سواء فى أحد أيام 29 أو 30 أغسطس بعد تلقيه تأكيدا من جانب اتحاد الكرة بانتهاء مسابقة الدوري الممتاز فى 26 أغسطس وفقا للجداول الصادرة من جانب الجبلاية بشكل رسمي .



ويسعى حسام البدري إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم فى ظل الرغبة إلى التأهل إلى المونديال والتواجد مع كبار العالم فى قطر 2022 .



ويلعب منتخب مصر ضمن مجموعة تضم كلا من أنجولا والجابون وليبيا ، ويبدأ المنتخب مشواره بمواجهة أنجولا فى الأيام الأولى من شهر سبتمبر المقبل .



وعقد أمس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول في حضور محمد بركات مدير المنتخب وذلك بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية.



وتناول الاجتماع الإطلاع علي كافة التصورات ومناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة والمتعلقة بالأمور التنظيمية لمعسكر المنتخب المقبل وبحث السيناريوهات المطروحة لاختيار الموعد الأمثل لبدء فترة التحضير لمواجهة منتخبي انجولا والجابون في بداية مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر .



واستعرض المدير الفني الارتباطات الخاصة باللاعبين سواء المحترفين أو المحليين لإمكانية إقامة معسكر بمجموعة المحليين قبل بدء فترة الأجندة الدولية في ضوء حرص رئيس الاتحاد على مراعاة ظروف المنتخب وترك مساحة تسمح بإقامة معسكر للمنتخب قبل موعد بدء الأجندة بمشاركة اللاعبين المحليين.

وأشاد حسام البدري بموقف اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمنتخب معربا عن ارتياحه الشديد بحجم المجهود الذي يبذل في سبيل تهيئة المناخ اللازم للمنتخب لمحاولة التغلب على الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكرة المصرية .



