عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطريق إلى المونديال .. قرار جديد من البدري بشأن المعسكر المقبل لمنتخب مصر

حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر

استقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على انطلاق معسكر المنتخب أواخر شهر أغسطس المقبل استعدادا لخوض منافسات الجولة الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وجاء استقرار البدري بشأن انطلاق معسكر منتخب مصر أواخر شهر أغسطس المقبل سواء فى أحد أيام 29 أو 30 أغسطس بعد تلقيه تأكيدا من جانب اتحاد الكرة بانتهاء مسابقة الدوري الممتاز فى 26 أغسطس وفقا للجداول الصادرة من جانب الجبلاية بشكل رسمي .

ويسعى حسام البدري إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم فى ظل الرغبة إلى التأهل إلى المونديال والتواجد مع كبار العالم فى قطر 2022 .

ويلعب منتخب مصر ضمن مجموعة تضم كلا من أنجولا والجابون وليبيا ، ويبدأ المنتخب مشواره بمواجهة أنجولا فى الأيام الأولى من شهر سبتمبر المقبل .

وعقد أمس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول في حضور  محمد بركات مدير المنتخب وذلك بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية. 


وتناول الاجتماع الإطلاع علي كافة التصورات ومناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة والمتعلقة بالأمور التنظيمية لمعسكر المنتخب المقبل وبحث السيناريوهات المطروحة  لاختيار الموعد الأمثل لبدء فترة التحضير لمواجهة منتخبي انجولا والجابون في بداية مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر .


واستعرض المدير الفني الارتباطات الخاصة باللاعبين سواء المحترفين أو المحليين لإمكانية إقامة معسكر  بمجموعة المحليين قبل بدء فترة الأجندة الدولية في ضوء حرص رئيس الاتحاد على مراعاة ظروف المنتخب وترك مساحة تسمح بإقامة معسكر للمنتخب قبل موعد بدء  الأجندة بمشاركة اللاعبين المحليين.

 

وأشاد حسام البدري بموقف اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمنتخب معربا عن ارتياحه الشديد بحجم المجهود الذي يبذل في سبيل تهيئة المناخ اللازم للمنتخب لمحاولة التغلب على الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكرة المصرية .


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسام البدري منتخب مصر كأس العالم 2022 منتخب مصر الأول قطر 2022

ترشيحاتنا

لتجنب انسداده.. أستاذ قلب يكشف علامة مميزة لقصور الشريان التاجي| فيديو

شكري يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث فرص التعاون

تعرف علي حالة الطقس يوم عرفة وحتى نهاية الحج بالمشاعر المقدسة

منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

ارتياح وشراكة جديدة.. تفاصيل 24 ساعة قضاها السلطان هيثم بن طارق في السعودية

فتاة مرضت بـ نزلة برد عادية.. والمفاجأة ظهرت عند الطبيب في أذنيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع طارئ فى المقاصة اليوم بعد الهزيمة برباعية أمام الأهلي

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن أزمة سد النهضة

تداول صور امتحان اللغة الأجنبية الثانية على جروبات الغش بعد توزيعه في اللجان

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

عمليات التعليم : امتحان اللغة الاجنبية الثانية "ماتسربش "

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ