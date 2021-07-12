الصحف السعودية اليوم.. وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. اعتقال العقل المدبر لاغتيال رئيس هايتي.. والسودان تهدد بتنفيذ خياراتها بشأن سد النهضة

- تفشي سلالة دلتا في أستراليا رغم العزل العام في سيدني

- جونسون يستنكر تعرض بعض لاعبي إنجلترا لإساءة عنصرية

- وزير البيئة اليمني يحذر من كارثة إنسانية وشيكة بسبب خزان صافر

- اعتقال العقل المدبر لاغتيال رئيس هايتي

ركزت الصحف السعودية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، والتي نستعرض أبرزها في السطور التالية.

محليًا، سلطت صحيفة "عكاظ" على استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لسلطان عمان، هيثم بن سعيد، الذي أجرى زيارة أمس إلى المملكة.

وقالت الصحيفة، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز، قدم قلادة الملك عبدالعزيز تقديراً لسلطان هيثم بن طارق.

من جهته، قدم سلطان عمان، لخادم الحرمين الشريفين، وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية، تقديراً له.

ومن صحيفة "الرياض"، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والسلطان هيثم بن طارق، جلسة مباحثات رسمية أمس في مدينة نيوم السعودية، جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

في الشأن العربي، قالت صحيفة "سبق"، إن المتحدث باسم فريق التفاوض السوداني لسد النهضة، عمر الفاروق كامل، قال في تصريحات صحفية، إن لدى بلاده خياراتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للتعامل مع قضية سد النهضة، في حال أصرت إثيوبيا على المضي قدمًا في الإجراءات الأحادية.

وأعرب "كامل" عن استنكاره لعدم تزويد السودان بمعلومات تفصيلية وبيانات يومية من الجانب الإثيوبي عن حجم ومناسيب المياه المتدفقة، حيث إن هذه المعلومات ضرورية لسلامة السدود السودانية، محذرًا من فقدان ما وصفها "العلاقات المتميزة" مع السودان إذا استمرت إثيوبيا في اتخاذ الإجراءات الأحادية.

ومن الصحيفة ذاتها، دعا وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، إلى تضافر الجهود الإقليمية والعربية والدولية بمنع كارثة بيئية وإنسانية وشيكة بسبب خزان صافر، مؤكدا أنه معرض للانفجار في أي وقت.

الشأن العالمي

عالميًا، أفادت صحيفة "الرياض"، بأنه لاح احتمال تمديد العزل العام في سيدني أكبر مدن أستراليا في الأفق، اليوم الاثنين، مع إعلان المسؤولين في قطاع الصحة عن زيادة يومية قياسية جديدة للإصابات بفيروس كورونا لهذا العام بسبب سلالة دلتا شديدة العدوى.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز 112 حالة عدوى محلية جديدة كلها تقريبا في سيدني، رغم دخول العزل العام في المدينة أسبوعه الثالث. ويسجل عدد الحالات الجديدة مستويات قياسية منذ ثلاثة أيام على الأقل.

كما اهتمت الصحيفة ذاتها، بنهائي بطولة أوروبا 2020، إذ أدان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، تعرض بعض لاعبي المنتخب الانجليزي لكرة القدم لإساءة عنصرية بعد هزيمة الفريق أمام نظيره الإيطالي في استاد ويمبلي اللندني الليلة الماضية.

وتعرض ثلاثة لاعبين لإساءة عنصرية بعد إهدارهم ركلات الترجيح التي حسمت نتيجة المباراة، ما دفع جونسون للحديث فقال عبر تويتر "المنتخب الانجليزي يستحق الإشادة به كبطل وليس التعرض للإساءة العنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "هؤلاء المسؤولون عن هذه الإساءة الفظيعة يجب أن يخجلوا من أنفسهم".

ومن صحيفة "الوئام"، أعلنت الشرطة الوطنية في هايتي، أمس الأحد، اعتقال المشتبه في أنه العقل المدبر لعملية اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس، حيث تم القبض على طبيب هايتي يعيش في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وهناك مزاعم بأن الرجل وظف شركة أمن فنزويلية خاصة تتخذ من فلوريدا مقراً لها في البداية من أجل حمايته الشخصية.