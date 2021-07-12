تعرف علي حالة الطقس يوم عرفة وحتى نهاية الحج بالمشاعر المقدسة

مع اقتراب بدء شعائر موسم حج هذا العام 1442هـ، يبحث الكثير ممن نوي أداء فريضة الحج هذا العام عن حالة الطقس بالمشاعر المقدسة خاصة مع الموجة الحارة التى تضرب معظم أنحاء العالم الفترة الحالية.

وفى السعودية، بدأت مُبشّرات حول دخول مناطق القطاع الجنوبي الغربي والغربي من المملكة بفترة رطبة ماطرة بغزارة في العديد من المناطق خلال أيام الحج وعيد الأضحى.

ووفق موقع “طقس العرب” تزداد فرص الأمطار الرعدية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتبدأ الأمطار من يوم عرفة.

وأشار الموقع بحسب ما نقلت عنه صحف سعودية إلى ان آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار تشير إلى تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة، اعتبارًا من 16 يوليو الجاري باضطرابات جوية يمكن وصفها بالقوية، تحمل معها أمطارا غزيرة لمرتفعات جازان وعسير والباحة، وتزداد المؤشرات على توسع هذا الاضطراب الجوي وامتداده نحو الشمال ليبدأ بالتأثير على منطقتي مكة والطائف اعتبارًا من يوم عرفة وحتى اليوم الـ13 من ذي الحجة.

وتوقع الموقع أن تتكاثر السحب الركامية الرعدية وأن تتساقط الأمطار بداية بالأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، وتمتدّ لتشمل عرفات ومنى ومزدلفة، ومن غير المستبعد امتداد جزء من تلك السحب الرعدية نحو الحرم المكي الشريف مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار.

وختم بأنه لا يمكن الحكم النهائي على تفاصيل الحالة الجوية غير المستقرة المرتقبة خلال فترة الحج؛ نظرا لبعد الفترة نسبيا واتساع هامش الخطأ من الآن، وسيتم حينها إصدار التقارير والتوقعات وفق المستجدات أولًا بأول.