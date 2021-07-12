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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ملتقى حور الثالث للفنون.. فعاليات لدعم واكتشاف المواهب..فيديو

ملتقى حور الثالث
ملتقى حور الثالث للفنون.. فعاليات لدعم واكتشاف المواهب

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع عبر القناة "الأولى"، والفضائية المصرية،  تقريرا تلفزيونيا بعنوان ملتقى حور الثالث للفنون.. فعاليات لدعم واكتشاف المواهب.


انطلقت فعاليات ملتقى حور الثالث للفنون بجامعة دمنهور تحت رعاية الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، وبحضور عدد من رموز الفن وعدد من قيادات محافظات البحيرة.


ويستهدف الملتقى اكتشاف المواهب الفنية ضمن رؤية مصر 2030، من أجل رعاية الموهوبين ودعم دور القوى الناعمة في صناعة مستقبل الوطن، وتستمر فعاليات الملتقى في الفترة من 10 يوليو وحتى 15 يوليو الحالي بمجمع دمنهور الثقافي، وتنظمه إدارة رعاية الشباب والنشاط الفني بالجامعة، ويشارك في فعالياته 425 طالبا من 10 كليات في مجالات المسرح والفنون التشكيلية والكورال.


ومن جانبه أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إنّ ملتقى حور الثالث للفنون، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري واكتشاف الموهوبين والمبدعين في الفن والثقافة وكل مجالات الحياة.

تنمية المواهب


وأوضح الدكتور عبيد صالح، خلال لقاء عبر «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ومنة الشرقاوي، أن الجامعة تستهدف اكتشاف وتنمية المواهب في جميع المجالات، مثل الرياضة، الفن، الثقافة، الأدب، البحث العلمي، وغيرها.


وتابع عبيد صالح، الجامعة تهتم بالأنشطة الفنية لأنها ترى فيها أساسا لبناء شخصية مصرية سوية خالية من الشرور.


وأردف عبيد صالح،"نركز على المسرح والغناء والكورال والفنون التشكيلية، ولدينا 10 كليات اخترنا منهم الطلاب من خلال لجان متخصصة، ثم دربنا هؤلاء الطلاب، حيث يشارك 16 طالب من كل كلية، ويتم تدريبهم طوال العام عن طريق متخصصين".

ملتقي حور الثالث فعاليات دعم اكتشاف المواهب جامعة دمنهور عبيد صالح

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