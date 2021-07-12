عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد يطلق أكاديمية لكرة القدم النسائية لتشكيل أول فريق سيدات بالنادي

كرة القدم النسائية
كرة القدم النسائية

أعلن نادي زد أف سي أحد الأندية الرياضية الرائدة في مصر إطلاق أكاديمية زد لكرة القدم النسائية غدا لمنح الفرصة للفتيات لممارسة رياضة كرة القدم وإعدادهم وتطوير مهاراتهم لتشكيل فريق أول سيدات بالنادي، يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية لتمكين المرأة في شتى المجالات وخاصة الرياضية منها.

واختار نادي زد إسناد إدارة أكاديمية زد لكرة القدم النسائية، لأكاديمية Empower لكرة القدم، نظرًا لما تتمتع به الأخيرة من خبرة في تجميع المواهب من الشباب واعتمادها نظام التدريب التحليلي، وهو ما يساعد في تنمية مهارات الفتيات من الناشئات والبراعم وتتولي الكابتن فريدة سالم قيادتها وهي لاعبة سابقة باحدي الاندية الكبري قبل أن تصبح مدربة منذ 12 عامًا، وساعدتها هذه الخبرة في إنشاء الأكاديمية ودفعها إلى النجاح في فترة قصيرة مما يتطابق مع رؤية وإستراتيجية نادي زد في ضم الكثير من الكوادر الشابة الناجحة.

رئيس قطاع كرة القدم بنادي زد اف سي يوضح

وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد عبدالله رئيس قطاع كرة القدم بنادي زد اف سي، إن النادي دائماً يسعى لوضع منظومة رياضية مؤثرة هدفها الرئيسي هو إدخال العديد من الرياضات الغير متعارف عليها بل إنشاء وتأسيس قاعدة من الجيل الصاعد المؤهل على أعلى مستوى  ولانستهدف فقط الحصول على مراكز متقدمة والفوز بالبطولات المحلية ، ولكن إعداد نَشْء  بمواصفات عالمية قادر على الاحتراف الخارجي، ولذلك إستعنا في زد بواحده من أكفئ مدربات كرة القدم النسائية وهي الكابتن فريدة سالم لما تمتلكه من خبرات سابقة في ملفها الرياضي، فهي بدأت مشوارها الإحترافي في رياضة كرة القدم النسائية بإحدى الاندية الكبرى في مصر وجامعة فانكوفر الكندية والمنتخب المصرى ،بالإضافة إلى دراستها للتربية الرياضية فى كندا . كما أنها كانت أول مصرية تخوض تجربة الاحتراف الخارجى فى فريق أبو ظبى، استمرت رحلتها في التدريب لمدة 12 عامًا  .

الكابتن فريدة سالم

ومن جانبها عبرت الكابتن فريدة سالم عن سعادتها بالإنضمام لصفوف زد وإضافت أنها على مدار الأعوام الماضية من خلال أكاديمتها  شهدت تطور الكثير من المواهب الشابة في رياضة كرة القدم النسائية نظراً لما تمتلكه الفتيات من موهبة وقدرات كبيرة وأنها ستتواجد بشكل يومي في الأكاديمية لتدريب اللاعبات ومتابعة مدى تطور مستواهم.

ويتاح الاشتراك في أكاديمية زد من 3 فئات عمرية وهن البراعم من سن 5 – 8 سنوات، والناشئات من عمر من 9 حتى 17 سنة، وستنظم الأكاديمية بطولات احترافية تحت سن 17 سنة وتحت 19 سنة لتطوير أداء المواهب النسائية حتى يصلوا لمستوى احترافي وتشكيل فريق أول لنادي زد أف سي لكرة القدم النسائية، ويهدف "زد" أن يكون هذا الفريق أحد أكثر الفرق نجاحًا في كرة القدم النسائية، ويسهم في تغيير مشهد كرة القدم النسائية في مصر.

 

نادى زد كرة القدم النسائية أحمد عبدالله رئيس قطاع كرة القدم بنادي زد اف سي فريدة سالم

ترشيحاتنا

هل يجوز الجمع بين العشر من ذي الحجة وقضاء أيام رمضان ؟.. مستشار المفتي يجيب

الاتحاد الدولي لليد يقرر زيادة قوائم المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو

لـ حماية المهاجرين واللاجئين.. شكري يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة| صور

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

طلب إحاطة من درية شرف الدين حول تدهور حديقة الحيوان و"جنينة الأسماك"

لتلقي الإجابة.. طالب يهكر التابلت في امتحان فرنساوي الثانوية العامة ببني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

الأعلى سعراً في العالم.. حقن طفل مصاب بضمور العضلات بقيمة 34 مليون

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

هذا ما سيحدث لإثيوبيا في حال تصديها لقرارات مجلس الأمن

غافل أفراد الأمن.. التحريات تكشف مفاجأة في مصرع شقيق رامي صبري

بعد هروبه من مصحة إدمان|تحقيقات موسعة في مصرع شقيق رامي صبري غرقا

مناظرة النيابة لجثة شقيق رامي صبري: لا إصابات ظاهرية ومات بإسفكسيا الغرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ