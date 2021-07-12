عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة ٦٧ مليون جنيه

محافظ الشرقية: إنشاء 16 مدرسة بمركز فاقوس

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع عباده محمد عباده رئيس مركز ومدينة فاقوس نسب تنفيذ أعمال إنشاء ١٦ مدرسة بتكلفه إجمالية بلغت ٦٧ مليون و ٣٢٦ ألف جنيه بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

 

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميدانى علي المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع  بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح عباده محمد عباده رئيس مركز ومدينة فاقوس أنه جاري تنفيذ أعمال مابين إنشاء وإحلال وتجديد  ١٦ مدرسة بتكلفه إجمالية بلغت ٦٧ مليون و٣٢٦ ألف جنيه بنطاق المركز لتقليل الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب موضحاً أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة جزيرة النص الابتدائية بالنوافعة بتكلفة بلغت ٦ مليون و٨٠٠ ألف جنيه ،  بنسبة تنفيذ 33٪ حيث بدأت الأعمال في 15 / 11 / 2020 م.

 

وإنشاء مدرسة حامد محيسن بالحمايدة للتعليم الأساسي بالديدامون بتكلفة إجمالية بلغت ٧ مليون و٩١٩ ألف جنيه ، بنسبة تنفيذ 33٪ حيث بدأت الأعمال في 22 / 11 /2020 م  ومدرسة الديدامون التربية الفكرية بتكلفه ٤ مليون و٢٩٧ ألف جنيه لتوسعة وإنشاء 11 فصل ، بنسبة تنفيذ ٩٠٪ حيث بدأت الأعمال في 23 / 3 / 2020 م .

 بالإضافة الي إنشاء مدرسة كفر أبوغنيم للتعليم الأساسي بالمدينة وبتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون و٤٠٩ ألف جنيه ، بنسبة تنفيذ ٢٣٪ حيث بدأت الأعمال في 22 / 11 /2020 م  ومدرسة النحاسين الإعدادية بالنوافعة لتوسعة وإنشاء ٦ فصول بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و٦٧٥ ألف جنيه ،  بنسبه تنفيذ ٤٥٪ حيث بدأت الأعمال في 22 / 11 /2020 م .

صحة الشرقية: مناقشة خطة التطعيمات والاستعداد للحملة القادمة ضد شلل الأطفال

وإنشاء مدرسه سعدة أبوخليل للتعليم الأساسي بالنوافعة لتوسعه و إنشاء ١٧ فصل بتكلفه إجمالية بلغت ٥ مليون و٩٠ ألف جنيه بنسبة تنفيذ ٣٢٪ حيث بدأت الأعمال في 2020/11/22 و وإنشاء مدرسة صبحي المنيسي الابتدائية بالمدينة عبارة عن إحلال كلي لتوسعة وإنشاء 20 فصل بتكلفة ٦ مليون و١٧١ ألف جنيه بنسبه تنفيذ ٣٤٪ حيث بدأت الأعمال في 22 / 11 /2020 م.

بالإضافة الي إنشاء مدرسه سالم منسي الإعدادية عباره عن إحلال كلي لتوسعة ٦ فصول بتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون و٦١٩ ألف جنيها بنسبة تنفيذ ٢٨٪ حيث بدأت الأعمال في 2020/11/22 وإنشاء مدرسه المنشأة بنات بالمدينة عباره عن إحلال كلي لتوسعة 3 فصول بتكلفة إجمالية ٣ مليون و٤١١ ألف جنيه وجارى تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية حيث بدأت الأعمال في 4 / 4 /2021 م ومدرسه أبوخليل للتعليم الأساسي بالمدينه إحلال كلي لتوسعة ٢٣ فصل بتكلفه إجمالية بلغت ٦ مليون و٨٣١ ألف جنيه وجارى تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية حيث بدأت الأعمال في 4 / 4 /2021 م ومدرسه أبو حبال تعليم أساسي عبارة عن إحلال كلي لتوسعة 8 فصول بتكلفه إجمالية بلغت ٤ مليون و٣١٣ ألف جنيه وجارى تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية حيث بدأت الأعمال في 7 / 4 /2021 م.

 

ومدرسه أحمد صلاح بلال الإعدادية بالمدينة عبارة عن إحلال كلي لتوسعة 24 فصل بتكلفه إجمالية بلغت ٧ مليون و٣٧٧ ألف جنيه وجارى تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية حيث بدأت الأعمال في 4 / 4 /2021 م ومدرسة فاروق نجم للتعليم الأساسي بالصوالح عباره عن توسعة 20 فصل بتكلفة إجمالية بلغت ٤ مليون و٨٢٩ ألف جنيه وجارى تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية حيث بدأت الأعمال في 19 / 4 /2021 م.

 

وإنشاء مدرسه السنيطة الإبتدائية بالغزالي بتكلفة ١٣١ ألف جنيه حيث بدأت الأعمال في 7 / 4 /2021 م ، وتم الإنتهاء من إنشاء الأسوار الخارجيه ومدرسه الديدامون الإبتدائية بتكلفة إجمالية بلغت ٢٣٠ ألف جنيه حيث بدأت الأعمال في 15 / 4 /2021 م ، وتم الإنتهاء من إنشاء الأسوار الخارجيه ومدرسه النحاسين الابتدائية بالنوافعة بتكلفة إجمالية بلغت ٢٢٤ ألف جنيه حيث بدأت الأعمال في 15 / 4 /2021 م ،  وتم الإنتهاء من إنشاء الأسوار الخارجيه.

الشرقية رئيس طلاب أعمال انشاء تنفيذ

ترشيحاتنا

شكري يلتقي سكرتير الناتو لبحث مكافحة الارهاب والهجرة غير المشروعة | صور

رئيس الوزراء يتابع مشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة

البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ

السودان: نقدر موقف روسيا الرافض للإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة

الرطوبة تصل إلى 90.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل الأحكام الخاصة بالقطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هروبه من مصحة إدمان|تحقيقات موسعة في مصرع شقيق رامي صبري غرقا

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن أزمة سد النهضة

اجتماع طارئ فى المقاصة اليوم بعد الهزيمة برباعية أمام الأهلي

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ