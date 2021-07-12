محافظ الشرقية: إنشاء 16 مدرسة بمركز فاقوس

بتكلفة ٦٧ مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع عباده محمد عباده رئيس مركز ومدينة فاقوس نسب تنفيذ أعمال إنشاء ١٦ مدرسة بتكلفه إجمالية بلغت ٦٧ مليون و ٣٢٦ ألف جنيه بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميدانى علي المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح عباده محمد عباده رئيس مركز ومدينة فاقوس أنه جاري تنفيذ أعمال مابين إنشاء وإحلال وتجديد ١٦ مدرسة بتكلفه إجمالية بلغت ٦٧ مليون و٣٢٦ ألف جنيه بنطاق المركز لتقليل الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب موضحاً أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة جزيرة النص الابتدائية بالنوافعة بتكلفة بلغت ٦ مليون و٨٠٠ ألف جنيه ، بنسبة تنفيذ 33٪ حيث بدأت الأعمال في 15 / 11 / 2020 م.

وإنشاء مدرسة حامد محيسن بالحمايدة للتعليم الأساسي بالديدامون بتكلفة إجمالية بلغت ٧ مليون و٩١٩ ألف جنيه ، بنسبة تنفيذ 33٪ حيث بدأت الأعمال في 22 / 11 /2020 م ومدرسة الديدامون التربية الفكرية بتكلفه ٤ مليون و٢٩٧ ألف جنيه لتوسعة وإنشاء 11 فصل ، بنسبة تنفيذ ٩٠٪ حيث بدأت الأعمال في 23 / 3 / 2020 م .

بالإضافة الي إنشاء مدرسة كفر أبوغنيم للتعليم الأساسي بالمدينة وبتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون و٤٠٩ ألف جنيه ، بنسبة تنفيذ ٢٣٪ حيث بدأت الأعمال في 22 / 11 /2020 م ومدرسة النحاسين الإعدادية بالنوافعة لتوسعة وإنشاء ٦ فصول بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و٦٧٥ ألف جنيه ، بنسبه تنفيذ ٤٥٪ حيث بدأت الأعمال في 22 / 11 /2020 م .

وإنشاء مدرسه سعدة أبوخليل للتعليم الأساسي بالنوافعة لتوسعه و إنشاء ١٧ فصل بتكلفه إجمالية بلغت ٥ مليون و٩٠ ألف جنيه بنسبة تنفيذ ٣٢٪ حيث بدأت الأعمال في 2020/11/22 و وإنشاء مدرسة صبحي المنيسي الابتدائية بالمدينة عبارة عن إحلال كلي لتوسعة وإنشاء 20 فصل بتكلفة ٦ مليون و١٧١ ألف جنيه بنسبه تنفيذ ٣٤٪ حيث بدأت الأعمال في 22 / 11 /2020 م.

بالإضافة الي إنشاء مدرسه سالم منسي الإعدادية عباره عن إحلال كلي لتوسعة ٦ فصول بتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون و٦١٩ ألف جنيها بنسبة تنفيذ ٢٨٪ حيث بدأت الأعمال في 2020/11/22 وإنشاء مدرسه المنشأة بنات بالمدينة عباره عن إحلال كلي لتوسعة 3 فصول بتكلفة إجمالية ٣ مليون و٤١١ ألف جنيه وجارى تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية حيث بدأت الأعمال في 4 / 4 /2021 م ومدرسه أبوخليل للتعليم الأساسي بالمدينه إحلال كلي لتوسعة ٢٣ فصل بتكلفه إجمالية بلغت ٦ مليون و٨٣١ ألف جنيه وجارى تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية حيث بدأت الأعمال في 4 / 4 /2021 م ومدرسه أبو حبال تعليم أساسي عبارة عن إحلال كلي لتوسعة 8 فصول بتكلفه إجمالية بلغت ٤ مليون و٣١٣ ألف جنيه وجارى تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية حيث بدأت الأعمال في 7 / 4 /2021 م.

ومدرسه أحمد صلاح بلال الإعدادية بالمدينة عبارة عن إحلال كلي لتوسعة 24 فصل بتكلفه إجمالية بلغت ٧ مليون و٣٧٧ ألف جنيه وجارى تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية حيث بدأت الأعمال في 4 / 4 /2021 م ومدرسة فاروق نجم للتعليم الأساسي بالصوالح عباره عن توسعة 20 فصل بتكلفة إجمالية بلغت ٤ مليون و٨٢٩ ألف جنيه وجارى تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية حيث بدأت الأعمال في 19 / 4 /2021 م.

وإنشاء مدرسه السنيطة الإبتدائية بالغزالي بتكلفة ١٣١ ألف جنيه حيث بدأت الأعمال في 7 / 4 /2021 م ، وتم الإنتهاء من إنشاء الأسوار الخارجيه ومدرسه الديدامون الإبتدائية بتكلفة إجمالية بلغت ٢٣٠ ألف جنيه حيث بدأت الأعمال في 15 / 4 /2021 م ، وتم الإنتهاء من إنشاء الأسوار الخارجيه ومدرسه النحاسين الابتدائية بالنوافعة بتكلفة إجمالية بلغت ٢٢٤ ألف جنيه حيث بدأت الأعمال في 15 / 4 /2021 م ، وتم الإنتهاء من إنشاء الأسوار الخارجيه.