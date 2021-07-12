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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصناعات الغذائية: 10 شركات قابضة بمعرض صنع في مصر بدولة جنوب السودان

معرض صنع في مصر
معرض صنع في مصر

أكد اللواء احمد حسنين – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هناك وفد رفيع المستوي من الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء  شريف القليني نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعشر شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يشاركون في معرض" صنع في مصر "، بدولة جنوب السودان - بجوبا.

 وأشار إلي أن مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية يأتي في إطار الدور الريادي للدولة المصرية في القارة الإفريقية، إضافة إلي سعي مصر الدائم لزيادة التبادل التجاري، والدعم الفني وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والدول الإفريقية وبالأخص دول حوض النيل.

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وأضاف حسنين إلي أن المعرض سيقام في الفترة من 12 الي 16 من الشهر الجاري بجوبا بدولة جنوب السودان لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة علاقات تجارية من خلال إنشاء مشروعات مشتركة في صناعة الزيوت، والمواد الغذائية، وصناعة السكر، والمكرونة، والأغذية المحفوظة، والعصائر، والصلصة وغيرها من الصناعات الغذائية الاخري.

واشار اللواء  احمد حسنين – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركات المشاركة في المعرض هي: 

السكر والصناعات التكاملية

أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات

طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية

قها للأغذية المحفوظة

النيل للزيوت والمنظفات

أدفينا للأغذية المحفوظة

إسكندرية للزيوت والصابون

مطاحن شمال القاهرة

الزيوت المستخلصة ومنتجاته 

تسويق الأرز

ومن ناحية اخري أكد اللواء  شريف القلينى نائب رئيس مجلس الادارة ان الهدف من التواجد ايجاد فرص استثمارية مع الجانب السودانى فى مجال الصناعات الغذائية والتبادل التجارى ونقل الخبرات المصرية فى هذا المجال.

 

القابضة للصناعات الغذائية معرض صنع في مصر جنوب السودان الدول الافريقية زيادة التبادل التجاري صناعة الزيوت

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