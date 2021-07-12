منتخب الطائرة يعود إلى القاهرة بعد حصد المركز الثاني ببطولة بولندا الدولية

تعود اليوم الإثنين، بعثة المنتخب الوطني الأول لرجال الكرة الطائرة بقيادة مديره الفني محمد اللقاني، إلى القاهرة، بعد الحصول على المركز الثاني ببطولة بولندا الدولية والتي أقيمت خلال الفترة من 8 وحتى 12 يوليو الجاري.

وكان منتخبنا الوطني قد اكتسح نظيره الأذربيجاني بنتيجة 3 – 0 في أولى اللقاءات، فيما استطاع الفوز على نظيره النرويجي بنتيجة 3 – 2، قبل أن يخسر أمام المنتخب البولندي -وهو أحد أقوى منتخبات العالم- بنتيجة 3 - 0.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني 14 لاعبًا وهم “أحمد فتحي – أشرف اللقاني – هشام يسري – محمد مجدي الجون – مصطفى محمد “دبشة” – أحمد ضياء – محمد رضا عبد المجيد – عبد الرحمن سعودي – محمد عبد المحسن – عبد الحليم فهيم “عبو” – أحمد سعيد – أحمد عزمي – أحمد قطب – محمد مصطفى “لعبة”.

فيما ضم الجهاز المعاون كالتالي:

محمد اللقاني مديرا فنيا ومحمد بخيت مدربا عاما وهاني سمير محلل أداء وشريف السادات مدرب أحمال ودكتور إيهاب فخر الدين وإيهاب طنطاوي أخصائي العلاج الطبيعي وحاتم قنديل أخصائي التدليك وهاني فكري مدير إداري.

ويأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات منتخب مصر لرجال الطائرة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها سبتمبر المقبل والتي يأمل المنتخب المصري في الحصول عليها.