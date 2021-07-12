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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شكري يلتقي سكرتير الناتو لبحث مكافحة الارهاب والهجرة غير المشروعة | صور

شكري يلتقي سكرتير
شكري يلتقي سكرتير عام حلف الناتو

التقى ‫سامح شكري‬ وزير الخارجية  اليوم الاثنين، بسكرتير عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج في بروكسل، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات من بينها مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، ولتناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقد سامح شكري حاليا لقاء مع ⁧‫مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية جوتا أوربيلينين‬⁩ لبحث فرص التعاون المتبادل، ولتناول سياسة الاتحاد الأوروبي التنموية تجاه مصر .. شراكة ممتدة بين الجانبين.

وسبق ذلك في نفس اليوم الاثنين، لقاء وزير الخارجية مع نظيره الروماني ⁧‫بوجدان اوريسكو‬⁩ لبحث سُبل دفع التعاون الثنائي بين البلديّن ومناقشة الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. 

واستهل شكري يومه الثاني في بروكسل بإفطار عمل، التقى فيه وزير الخارجية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للتباحُث بشكل معمق حول جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، وكذا تبادُل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وأوضح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، أن اللقاء شهد تأكيداً على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يعد الشريك الأول لمصر على الصعيديّن التجاري والاستثماري. كما تم تناول أهمية العمل على المزيد من التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل وزيادة التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر. 

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مصر الاتحاد الأوروبي الخارجية وزير الخارجية سامح شكري التبادل التجاري وزارة الخارجية مكافحة الارهاب العلاقات الثنائية زيادة التبادل التجاري

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