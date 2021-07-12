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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحفي : العالم أصبح في خطر ووضع سد النهضة أخطر من حرب أكتوبر

الكاتب الصحفي ، علي
الكاتب الصحفي ، علي السيد

قال الـ صحفي ، علي السيد ، على خلفية تحركات مصر والسودان الدولية لتوضيح حقوقهما في مياه النيل ، إن ما حدث في مجلس الأمن جعل الدولتين يتحركان في طريق إشهاد العالم على ما يحدث من التعنت الإثيوبي ، بشكل ثنائي .

وأضاف الكاتب الصحفي ، علي السيد ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن العالم أصبح في منطقة الخطورة ، بعد أن عبرت كل دولة عن نواياها ، مشيرا إلى أن اثيوبيا أظهرت أعلى درجات الغرور خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة .

وأشار "السيد " إلى أن هناك بعض الدول أظهرت توافقا كبيرا مع إثيوبيا ، بسبب الظروف السياسية ، وهناك بعض الدول لا تهتم كليا بالأمر .

ولفت إلى أن دور الاتصالات الثنائية السريعة ، هو الأمر الذي تتبعه حاليا مصر والسودان ، لإبلاغ العالم أجمع بالوضع ، مشبها المباحثات السياسية الحالية بالخطورة وبأنها تشبه تحركات مصر خلال النكسة وحرب 1973. 

السودان: نقدر موقف روسيا الرافض للإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الاثنين، أن السودان يقدر تأكيد روسيا خلال جلسة مجلس الأمن على ضرورة عدم القيام بإجراءات أحادية في ملف سد النهضة.

وقالت مريم المهدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الروسي، سيرجي لافروف، إن العلاقة بين روسيا والسودان ثابتة، معربة عن تقديرها لدعم روسيا للحكومة الانتقالية في السودان.

اتفاقية تفاهم لإعفاء السودان من ديون روسية
وأضافت وزيرة الخارجية السودانية: “سنوقع اتفاقية تفاهم لإعفاء السودان من ديون روسية”.

وتابعت وزيرة الخارجية السودانية: “علاقات السودان وروسيا تحظى باهتمامات الحكومة السودانية بشقيها السياسي والعسكري”.

وأردفت المهدي قائلة: “تحدثنا عن التعاون المشترك لإحلال السلام في أفريقيا”.

من جانبه، قال لافروف إن :“روسيا تدعم جهود الفترة الانتقالية في السودان”.

وأكد لافروف على ضرورة رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان.

 

صحفي اخبار التوك شو سد النهضة اثيوبيا مياة النيل

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