عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

9 سبتمبر المقبل..

رئيس البرلمان العربي يقوم بجولة خارجية للتحضير للقمة البرلمانية العالمية الأولى

صدى البلد

توجه اليوم عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي في جولة خارجية تشمل كلا من جنيف وفيينا، في إطار التنسيق والترتيب بشأن القمة البرلمانية العالمية الأولى والتي مقرر لها أن تٌعقد بالنمسا في 9 سبتمبر المقبل.


وأفاد بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم، بأن زيارة الوفد تأتي بدعوة من الاتحاد البرلماني الدولي، ومن مكتب الأمم المتحدة بفيينا، حيث تشهد هذه الزيارة عددا من اللقاءات المهمة وسيتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، ومنها اتفاق التعاون الفني والمؤسسي بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز أدوات وآليات التعاون بين الجانبين، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة المؤسسية . 


وأضاف البيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص البرلمان العربي على تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية من خلال الانفتاح على البرلمانات الدولية والإقليمية بهدف خدمة قضايا المنطقة العربية، وبناء علاقات شراكة من شأنها تعزيز دور البرلمان العربي في تنسيق المواقف والجهود البرلمانية العربية ومساندة القضايا العربية في المحافل البرلمانية على المستوى الدولي. 


وأكد البرلمان العربي أنه يسعى في إطار استراتيجية العمل الجديدة لبناء علاقات مؤسسية خاصة في مجالات تمكين المرأة والالتقاء بقيادات الاتحاد البرلماني الدولي المعنيين بالمرأة، في ضوء سعي البرلمان العربي إلى مساندة البرلمانات العربية رفع نسبة تمثيلها على المستوى البرلماني، ومواجهة العنف وأشكال التمييز ضدها، بالإضافة إلى التعاون في مجال حوار الحضارات والثقافات ونبذ خطاب الكراهية والعنف.


يضم الوفد البرلماني العربي، عبدالواحد راضي رئيس البرلمان المغربي الأسبق رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الأسبق والدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب والنائبة أميرة شرف الدين عضو البرلمان العربي، بالإضافة إلى أمين عام المرصد العربي لحقوق الإنسان ومدير مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية. 
 

ترشيحاتنا

يصلي من شرفة المستشفى .. ظهور البابا فرانسيس عقب إجرائه عملية جراحية

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

ممتنعة عن الدفع .. جمعية المؤلفين والملحنين تعتزم مقاضاة روتانا

رئيس الإنجيلية لـ وزير الأوقاف: النسيج الوطني للمصريين حجر أساس مواجهة التحديات

إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

غافل أفراد الأمن.. التحريات تكشف مفاجأة في مصرع شقيق رامي صبري

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

بعد هروبه من مصحة إدمان|تحقيقات موسعة في مصرع شقيق رامي صبري غرقا

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن أزمة سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ