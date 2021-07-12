رئيس البرلمان العربي يقوم بجولة خارجية للتحضير للقمة البرلمانية العالمية الأولى

9 سبتمبر المقبل..

توجه اليوم عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي في جولة خارجية تشمل كلا من جنيف وفيينا، في إطار التنسيق والترتيب بشأن القمة البرلمانية العالمية الأولى والتي مقرر لها أن تٌعقد بالنمسا في 9 سبتمبر المقبل.



وأفاد بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم، بأن زيارة الوفد تأتي بدعوة من الاتحاد البرلماني الدولي، ومن مكتب الأمم المتحدة بفيينا، حيث تشهد هذه الزيارة عددا من اللقاءات المهمة وسيتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، ومنها اتفاق التعاون الفني والمؤسسي بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز أدوات وآليات التعاون بين الجانبين، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة المؤسسية .



وأضاف البيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص البرلمان العربي على تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية من خلال الانفتاح على البرلمانات الدولية والإقليمية بهدف خدمة قضايا المنطقة العربية، وبناء علاقات شراكة من شأنها تعزيز دور البرلمان العربي في تنسيق المواقف والجهود البرلمانية العربية ومساندة القضايا العربية في المحافل البرلمانية على المستوى الدولي.



وأكد البرلمان العربي أنه يسعى في إطار استراتيجية العمل الجديدة لبناء علاقات مؤسسية خاصة في مجالات تمكين المرأة والالتقاء بقيادات الاتحاد البرلماني الدولي المعنيين بالمرأة، في ضوء سعي البرلمان العربي إلى مساندة البرلمانات العربية رفع نسبة تمثيلها على المستوى البرلماني، ومواجهة العنف وأشكال التمييز ضدها، بالإضافة إلى التعاون في مجال حوار الحضارات والثقافات ونبذ خطاب الكراهية والعنف.



يضم الوفد البرلماني العربي، عبدالواحد راضي رئيس البرلمان المغربي الأسبق رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الأسبق والدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب والنائبة أميرة شرف الدين عضو البرلمان العربي، بالإضافة إلى أمين عام المرصد العربي لحقوق الإنسان ومدير مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.

