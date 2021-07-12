د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب



مع الترقب لمارثون أمتحانات الثانوية العامة و ما يشهده كل بيت مصرى من أستعدادات لبدء الامتحانات , بين نصائح غالية من الاباء والامهات ونقل خبرات ممن سبقوهم في أداء تلك المهمة الصعبة !!! التي تنقلهم من مرحلة المدرسة الي مرحلة الجامعة وذلك بعد العبور بنجاح ، وبين الدعوات والاهات واللجوء الي الله في السجود مصحوبا ببكاء مشهود ، كل هذه المشاعر الطيبة يفعلها الاسوياء منا من يريد العبور بسلام بابنائنا الي بر الامان او الانتهاء من الثانوية العامة كما يجب مذاكرة واداء الامتحان و السلام ،،

لكن هناك من لا يحب الهدوء و لا السلام هناك حروب نفسية قاتله قتال لا متماثل حروب الجيل الرابع التي تلاحقنا ولا تتكاسل أبداً عن ملاحقة الاحداث بشرها , فمن نشر شائعة سؤال هات جمع حليب وهو مستوحي من وحي خياله المقاتل في الحروب النفسية التي تستخدم كل وسائل التكنولوجيا للوصول لاكبر عدد ونشر معلومات مغلوطة و خلق روح الهلع و القلق لدرجة ان هناك أبناء أعادوا مراجعة الامتحان في أذهانهم و عصر لتفيكرهم ليتذكروا هل فعلاً كان هناك سؤال في مادة اللغة العربية يفيد ما جمع كلمة حليب ؟ وكانت الاجابة لا , لا يوجد و لم يأتي مثل هذا السؤال في الأمتحان ؟ يا من تمتلكوا هذه المهارة في بث الذعر و القلقق والتوتر أستغلوا عقولقكم أستغلال سليم يفيد لا يضر ، ما هي مش نقصاكم بصراحة ،وفي النهاية لا بكاء علي الحليب المسكوب .

