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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

صدى البلد


مع الترقب لمارثون أمتحانات الثانوية العامة و ما يشهده كل بيت مصرى من أستعدادات لبدء الامتحانات  , بين نصائح غالية من الاباء والامهات ونقل خبرات ممن سبقوهم في أداء تلك المهمة الصعبة !!! التي تنقلهم من مرحلة المدرسة الي مرحلة الجامعة وذلك بعد العبور بنجاح ، وبين الدعوات والاهات  واللجوء الي الله في السجود مصحوبا ببكاء مشهود ، كل هذه المشاعر الطيبة يفعلها الاسوياء منا من يريد العبور بسلام بابنائنا الي بر الامان او الانتهاء من الثانوية العامة كما يجب مذاكرة واداء الامتحان و السلام ،،
لكن هناك من لا يحب الهدوء و لا السلام هناك حروب نفسية قاتله قتال لا متماثل حروب الجيل الرابع التي تلاحقنا ولا تتكاسل أبداً عن ملاحقة الاحداث بشرها ,  فمن نشر شائعة سؤال هات جمع حليب وهو مستوحي من وحي خياله المقاتل في الحروب النفسية التي تستخدم كل وسائل التكنولوجيا للوصول لاكبر عدد ونشر معلومات مغلوطة و خلق روح الهلع و القلق لدرجة ان هناك أبناء أعادوا مراجعة الامتحان في أذهانهم و عصر لتفيكرهم ليتذكروا هل فعلاً كان هناك سؤال في مادة اللغة العربية يفيد ما جمع كلمة حليب ؟ وكانت الاجابة لا ,  لا يوجد و لم يأتي مثل هذا السؤال في الأمتحان ؟ يا من تمتلكوا هذه المهارة في بث الذعر و القلقق والتوتر أستغلوا عقولقكم أستغلال سليم يفيد لا يضر ، ما هي مش نقصاكم بصراحة ،وفي النهاية لا بكاء علي الحليب المسكوب .
 

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